На Гран-при Азербайджана на одном повороте разбились две машины

На Гран-при Азербайджана в Баку продолжается череда аварий.

В квалификации роковым для пилотов стал один из самых экстремальных участков трека между седьмым и восьмым поворотом, где трасса сужается до 7,6 метра.

Сначала с управлением не совладал Роберт Кубица, пилотирующий за "Уильямс". Его болид задел колесом стену и врезался в поворот. К счастью, с поляком ничего не случилось.

"Парни, простите… я в порядке", - сообщил гонщик прежде, чем самостоятельно покинуть кокпит. А вот машина, которую пришлось вывозить на эвакуаторе, пострадала серьезно. Из-за аварии гонку пришлось приостановить на полчаса.

Впрочем, вскоре услуги эвакуатора понадобились снова. Не прошло и трех минут второго сегмента, как ровно в том же повороте в стену впечатался Шарль Леклер на "Феррари". Разочарованию пилота не было предела. "Глупый я, глупый", - только и сказал француз.

Вторая пауза в квалификации снова продолжалась около получаса.