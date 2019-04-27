Новая Toyota Corolla: зачем покупать "маленькую Camry" за 1,7 млн рублей

Компания Toyota привезла в Россию новое, 12-е по счету, поколение модели Corolla. "РГ" неделю провела с одним из самых продаваемых автомобилей в мире, чтобы узнать, какие метаморфозы произошли с седаном.

Как снаружи

Cпециально для России клиренс Сorolla увеличили до 150 мм, а также изменили настройки амортизаторов. Фото: Юрий Зубко / РГ

Мировая премьера нового седана Corolla прошла на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу в ноябре прошлого года. Машина стала на три сантиметра ниже, ей укоротили передний свес и удлинили задний, оставив при этом прежнюю колесную базу.

Corolla кардинально изменилась внешне - у нее полностью обновлена передняя часть, появилась светодиодная оптика и эффектные молдинги и накладки.

Седан также получил мощную корму с покатым багажником и светотехникой, которая очертаниями напоминает переднюю оптику. Впрочем, не только ее. Глядя на заднюю часть автомобиля, сразу вспоминаешь Lexus. Главный вопрос при этом совсем другой - что будет с серебристой вставкой под фонарями в наших суровых условиях.

Хотя стоит признать, что на новой машине она выглядит очень стильно. Да и общее впечатление от дизайна новой Corolla только положительное.

Как внутри

Интерьер новой Corolla теперь точно не назовешь старомодным. Фото: Юрий Зубко / РГ

Кардинальные изменения произошли и в интерьере. Жидкокристаллических часов больше нет, на центральной консоли теперь блок климат-контроля, над ним - большой экран мультимедийного комплекса Toyota Touch 2, который знаком многим по Camry. Как, впрочем, и руль, который также перекочевал от старшей модели.

Мультимедийка лишилась сенсорных кнопок по сторонам экрана, а громкость музыки теперь меняется ручкой. Удобно и практично. Но качество картинки не сильно изменилось, к тому же, у россиян нет возможности заказать машину с "Яндекс.Авто".

Это, конечно, минус. Помнится, когда мы в прошлом году тестировали дизельный RAV4, система от российского интернет-гиганта очень понравилась, к ней быстро привыкаешь, есть возможность в реальном времени отслеживать пробки и не отвлекаться на телефон, что, согласитесь, очень ценно.

Семидюймовый дисплей радует своей информативностью. Фото: Юрий Зубко / РГ

Но вернемся к Corolla. Салон порадовал продуманной эргономикой, да и к качеству материалов претензий не возникло (хотя надо понимать, что у нас была топовая версия). В начальной комплектации экран приборки монохромный 3,5-дюймовый, а в дорогой- 7-дюймовый. Сориентироваться и вывести на дисплей нужную информацию не составляет труда. У нашего седана была еще и проекция на лобовое стекло, которая вообще решает все проблемы. Есть светодиодная контурная подсветка, хотя она только синяя.

Водительское кресло установлено на четыре сантиметра ниже, чем в прошлом поколении, но существенным образом на посадку это не влияет. Хорошо, что появилась регулировка поясничной опоры - спина не затекает.

Места над головой у пассажиров заднего дивана осталось столько же, пространство для ног вполне достаточно, но избыточным его не назовешь. Из дополнительных удобств предлагаются подогрев и воздуховоды.

Багажник прибавил в объеме 18 литров - теперь он вмещает до 470 литров. Хотя, конечно, по меркам класса он довольно средний (например, у Kia Cerato грузовой отсек на 502 литра). Есть крючок для пакетов, а в подполье спряталась полноценная запаска.

Как едет

Corolla привозят к нам из Турции - в этой стране у Toyota есть завод в провинции Сакарья. Фото: Пресс-служба Toyota / РГ

Седан построен на платформе GA-C архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture) - такая же "тележка" у Camry и молодежного кроссовера C-HR.

В России Corolla оснащается безальтернативным мотором Dual VVT-I объемом 1,6 литра с отдачей в 122 л.с. и электронным управлением двойной системой изменения фаз газораспределения. Двигатель работает в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатой трансмиссией Multidrive.

Выбор в пользу этого силового агрегата понятен. Toyota делает ставку именно на надежность, а к мотору 1,6 литра и этому вариатору особых претензий никогда не возникало- эта связка была еще и на 10-м поколении модели. По паспорту такая Corolla разгоняется до "сотни" почти за 11 секунд.

И если в городе динамики автомобиля в целом достаточно, ты не чувствуешь себя обделенным, то на трассе уже ощущается нехватка мощности. Конечно, в первую очередь это касается обгонов. Именно в эти моменты больше всего жалеешь о том, что здесь под капотом не 140-сильный атмосферник с предыдущей машины. Но есть и плюсы. Во-первых, расход топлива. За весь тест-драйв в смешанном цикле он не превышал 8 литров на "сотню". Во-вторых, этот движок неприхотлив и без проблем переваривает АИ-92.

Проекционный дисплей в С-сегменте! Где такое еще встретишь? Фото: Юрий Зубко / РГ

Принципиально передняя подвеска не изменилась (это все та же MacPherson), а вот задняя совсем другая - теперь здесь стоит многорычажка (на Corolla прошлого поколения была обычная балка). И все эти изменения пошли автомобилю на пользу. Если раньше с плавностью хода у седана было все в порядке, то теперь она почти идеальная. При этом подвеска Corolla ничуть не боится российских дорог, уверенно отрабатывая как мелкие неровности, так и более крупные ямы.

Да и управлять седаном одно удовольствие. Поворачивать Corolla стала азартнее, особенно это заметно при активной езде по извилистой дороге. С другой стороны, быстро ездить на ней совсем не хочется (а все из-за 1,6 литрового мотора), автомобиль подойдет больше для спокойной езды.

Шумоизоляция? Кто-то из коллег утверждал, что даже на небольших скоростях слышен гул от колес, а если хорошенько разогнаться, то добавляется и ветер в области боковых зеркал. Подтвердить эти слова не могу, на мой взгляд, никаких проблем с "шумкой" у "японца" нет, все на уровне этого класса.

Что в итоге

В Росcии Corolla продается исключительно в кузове седан. Фото: Юрий Зубко / РГ

После смены поколений Corolla получила приятную внешность, симпатичный и качественный салон, дорогие опции. Жаль лишь, что мотор всего один.

Цены на автомобиль стартуют с 1 173 000 рублей, топовая версия обойдется в 1 700 000 рублей. Понятно, что самый нафаршированный седан получил целую кучу электронных ассистентов (например, контроль усталости водителя, распознавание дорожных знаков, активный круиз-контроль, автопереключение дальнего света, мониторинг разметки и т.д.), но много ли найдется тех, кто захочет купить новый японский седан в самой богатой комплектации?

Ведь за эти деньги можно взять Camry со средним мотором 2,5 литра. Да, приятных опций будет не так много, впрочем, и назвать пустым этот автомобиль точно нельзя - ведь даже стартовые версии Toyota солидно оснащены. К тому же, как ранее выяснила "РГ", восьмое поколение Camry стало лучшим в истории. И выбор в ее пользу кажется самым логичным решением.