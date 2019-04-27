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27.04.2019 12:35
Рубрика: Власть

Президент РФ назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин

Владимир Путин заявил, что первой темой возможных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским станет, прежде всего, окончание войны на юго-востоке Украины.

Фото: iStock
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"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить - как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - заявил российский президент. По его словам, за Зеленского проголосовало большое количество граждан Украины, и они хотят решения этого вопроса, люди устали от конфликта.

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Путин при этом подчеркнул, что есть только один способ закончить эту войну - исполнение минских договоренностей. Российский лидер напомнил, что Зеленский в ходе избирательной кампании уже заявлял, что не собирается подписывать указ об амнистии для участников конфликта в Донбассе и не согласен с предоставлением особого статуса соответствующим территориям. А это является ключевыми пунктами минских соглашений 2015 года, напомнил Путин.

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