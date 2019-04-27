Путин рассказал о новом маршруте, связывающем Азию с Европой

Транспортная сеть в России будет развиваться с прицелом на интеграцию с транспортными артериями государств Евразии. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на круглом столе второго Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

Он рассказал, что национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" до 2024 года будет профинансирован на сумму порядка 4,3 триллиона рублей. А на комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры будет направлено 6,35 триллиона рублей.

"Мы последовательно модернизируем Транссибирскую и Байкало-Амурскую железнодорожные магистрали, которые связывают европейскую часть России с Дальним Востоком. Планируем к 2025 году в полтора раза повысить их пропускную способность, а объемы ежегодно перевозимых грузов увеличить до 210 миллионов тонн”, - пояснил российский лидер. Он также подчеркнул, что большое внимание уделяется развитию Северного морского пути.

"Рассматриваем возможность состыковать его и китайский "Морской шелковый путь", тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой”, - заявил президент РФ.

Он подчеркнул, что такой масштабный проект подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров.

"Приглашаем представленные здесь государства подключиться к его реализации”, - призвал Владимир Путин своих коллег. Российский лидер также рассказал о новых перспективах, которые открываются с формированием транспортного коридора "Север - Юг" протяженностью свыше семи тысяч километров.

"В его рамках будет налажено как железнодорожное, так и автомобильное сообщение, что позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии через Иран, Азербайджан и Россию в Европу”, - пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что таким образом реализация национальных проектов в России будет иметь положительный эффект для всей Евразии.