Путин: Зеленский еще не возведен в ранг святых

На пресс-конференции в Пекине Владимиру Путину задали вопрос о том, когда он "предстанет перед Зеленским”. На это российский лидер ответил, что новый президент Украины "не Господь Бог”.

"Знаете, Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, он не Господь Бог и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве", - заявил Путин.

При этом российский президент добавил, что первой темой возможных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским станет прежде всего окончание войны на юго-востоке Украины и выполнение минских договоренностей.