В Москве, в Храме Христа Спасителя началось Пасхальное богослужение, которое возглавил Патриарх Кирилл.

28 апреля православные верующие встречают главный праздник христиан - Пасху, или Светлое Воскресение Христово, называемый еще праздником праздников, или торжеством из торжеств. Закончилась Страстная неделя, завершающая Великий пост, и в ночь с субботы на воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил пасхальное богослужение в главном соборе России - храме Христа Спасителя.

В храме Христа Спасителя в этом году присутствовали первые лица государства: президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Более пяти тысяч верующих заранее пришли в кафедральный собор, чтобы принять участие в патриаршей пасхальной службе, которая началась в 23 часа 30 минут по московскому времени и транслируется по федеральным телеканалам. К праздничным торжествам в Москву и другие города России делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь, который ежегодно в субботу Страстной недели по молитвам верующих, возгорается в иерусалимском храме Гроба Господня.

По традиции, перед началом праздничной ночной службы патриарх Кирилл обратится к зрителям центральных телеканалов. Праздничное богослужение в ночь на Воскресение Христово невероятно трогательно, радостно и красиво. Начинается оно с того, что Плащаницу - икону на ткани с изображением Христа, лежащего во гробе, - вносят в алтарь. Три дня, со Страстной пятницы Плащаница находилась в центре храма, символизируя трехдневное пребывание Христа во гробе. И вот, когда в ночь на воскресение ее уносят в алтарь, в храме гасят свет, только в руках верующих горят свечки, и мы почти физически ощущаем мрак и ужас палестинской ночи, когда Иисус лежал во гробе, и еще никто не знал, чем это все кончится.

Постепенно загорается свет, звучит песнопение: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех…" Царские врата открываются и из алтаря выходит процессия: впереди крестного хода несут фонарь, следом икону Божией Матери, церковные знамена, Евангелие, икону "Воскресения Христова". Пасхальный крестный ход напоминает нам о шествии жен-мироносиц, направляющихся к гробу Христа.

Обойдя храм и подойдя к главному ходу, процессия останавливается, и настоятель (главный священник этой церкви) провозглашает: "Слава Святей и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице!" "Христос воскресе из мертвых!.." - запевают священнослужители и все молящиеся. Врата храма отверзаются, и мы входим в церковь - как во гроб Господень. Потрясающий момент для всех участников крестного хода: храм залит светом и хор поет, напоминая нам о том, что "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех". Начинается пасхальная утреня, которая переходит в литургию.

Перед самым началом Божественное литургии в церквях торжественно читается знаменитое "Слово на Пасху святого Иоанна Златоуста", главный смысл которого утвердить, что радость Воскресения Христова пришла ко всем: "Все войдите в радость Господа своего... Богатые и убогие, друг с другом ликуйте. Прилежные и ленивые, день почтите. Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь... Никто да не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство. Никто же да не плачет о своих прегрешениях, ибо прощение от гроба воссияло. Никто да не убоится смерти: освободила нас Спасова смерть..."

Начинается Божественная литургия, во время которой верующие повторяют главное приветствие праздника: "Христос Воскресе! Воистину воскресе!"