Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву

Благодатный огонь из Иерусалима, сошедший в субботу днем в храме Гроба Господня, доставлен в Россию.

Первым регионом, принявшим частицу огня, стал Ставропольский край. Огонь доставили чартерным рейсом в Ставрополь, откуда он разойдется по церквям. "В ближайшее время частицы святого света попадут во все уголки нашего края, соседние регионы, в каждый храм, принося радость и светлые чувства в каждый дом", - заявил возглавивший делегацию сенатор Михаил Афанасов.

Примерно в 22:00 спецрейс с частицей Благодатного огня приземлился в московском аэропорту Внуково-1. Здесь святыню ожидали сотни верующих с лампадами. Именно этот огонь передадут в ближайшее время в храм Христа Спасителя, где пройдет праздничное пасхальное богослужение.

Как ранее сообщала "РГ", уже этой ночью Благодатный огонь будет доставлен в несколько регионов Центрального федерального округа, в Мурманск, а также Таллин и Ригу.