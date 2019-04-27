Стало известно время прибытия в Москву Благодатного огня из Иерусалима

Благодатный огонь, сошедший в Иерусалиме в Храме Гроба Господня, прибудет в Москву вечером в субботу, 27 апреля. В аэропорту "Внуково" его ожидают в 22:00, сообщает сайт ogon.fap.ru.

В столичный Храм Христа Спасителя огонь доставят на богослужение примерно в 23:30. Позже Благодатный огонь доставят практически во все епархии Русской Православной Церкви. Уже в Пасхальную ночь его ждут верующие в Белгороде, Владимире, Иванове, Калуге, Липецке, Мурманске, Смоленске, Тамбове, Ярославле, а также в Риге и Таллине. При этом время раздачи огня в храмах просят уточнять в епархиях.

Отмечается, что в московском офисе Фонда Андрея Первозванного по адресу Покровка, 42, стр. 5-5а желающие могут зажечь от Благодатного огня свои лампады с 29 апреля по 3 мая. Время работы офиса - с 9 утра до 18 вечера.

Напомним, Благодатный огонь сходит в мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где по преданию был погребен Иисус Христос.