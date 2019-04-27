В Москве исполнили генделевский шедевр - оперу "Ринальдо"

В рамках абонемента Московской филармонии "Вершины мастерства. Барокко" в Зале Чайковского прозвучал "Ринальдо" Генделя в версии 1711 года. Известный французский дирижер Жан-Кристоф Спинози исполнил ранний генделевский шедевр со своим ансамблем "Matheus" и международным составом исполнителей.

Опера Генделя на сказочно-средневековый сюжет, основанный на рыцарской поэме Торквато Тассо "Освобожденный Иерусалим", в последний раз исполнялась в Москве не так давно: летом 2018 года, солисты Национальной оперы "Эстония" под управлением Андреса Мустонена представили москвичам яркую, но "урезанную" версию "Ринальдо". Жан-Кристоф Спинози, уже исполнявший в Зале Чайковского генделевского "Ксеркса", тоже прибег к ряду купюр, которые, однако, никак не повлияли на драматургическую цельность оперы.

Спинози - один из самых востребованных барочных дирижеров современности, что неудивительно: ведь под его началом эта искристо-виртуозная, но порой драматически условная музыка в каждом такте обретает правду жизни. С первых же минут оперы мастерство дирижера ощущалось в энергичности темпов, богатстве динамических нюансов, выразительности штрихов и пауз. Эфирное дуновение зефира и щебетание птиц в райском саду, зловещий вой фурий и огнедышащих драконов - ансамблю "Matheus" удалось полностью воссоздать магию генделевского мира в концертном формате. Традиционные для барочной эстетики развернутые арии da capo - будь то трагичные ламенто Ринальдо и Альмирены или воинственные "всплески" Арганта и Армиды - отличались разнообразием звуковых контрастов, а в речитативах secco чувствовался внутренний нерв и динамичность.

Исполнитель заглавной партии Ринальдо, американский контртенор Эрик Юренас, не обладая искрометной колоратурной техникой других своих известных коллег, поразил рафинированностью фразы, благородством надрывного, слегка "безвибратного" тембра, невольно навевающего ассоциации с легендарными исполнителями времен Генделя. Нежное сопрано и мягкость звука продемонстрировала Екатерина Баканова в партии Альмирены - ее проникновенное исполнение знаменитой арии "Lascia ch’io pianga" вызвало бурю оваций. Менее индивидуально, но, тем не менее, ровно и профессионально прозвучала партия Готфрида в интерпертации эстонского меццо-сопрано Дары Савиновой.

Слабее оказались исполнители "злодейских" партий. Американка Эмили Роуз Брай в роли коварно-истеричной волшебницы Армиды, несмотря на концертный формат, вживалась в роль как в театре и ради драматической достоверности иногда жертвовала вокальной точностью: некоторые верхние ноты прозвучали крикливо, а свойственная барочной стилистике кантилена порой сменялась мелодекламацией. Голосу итальянского баритона Риккардо Новаро (Аргант) не хватало полетности и резонанса на сложнейших сольных номерах, хотя многие речитативные сцены получились очень яркими и убедительными, "сгладив" общее впечатление, особенно к финалу.

Исполнение "Ринальдо" вызвало такой энтузиазм публики, что артистам пришлось бисировать финальный ансамбль. И это только подтвердило факт, что барочный репертуар становится все более востребованным у российской публики.