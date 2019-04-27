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По последней информации ФБУ "Авиалесоохрана", сейчас на всей территории страны действует 21 лесной пожар на площади 9 545 гектаров. Больше всего возгораний зафиксировано в Забайкальском крае, а также в Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области. Пожароопасный сезон открыт в 69 регионах. Вот что о ситуации на самих террриториях передают собкоры "РГ".
Фото: пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области
Фото: пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области
Фото: iStock
У космодрома Восточный произошел природный пожар

В Красноярском крае и Хакассии обстановка вчера была тревожной. Повсеместно объявлен противопожарный режим. Из-за сильных порывов ветра МЧС рассылает предупреждения. Крупных пожаров нет, но в регионе готовы к худшему развитию сценария.

В четверг, 25 апреля, на территории Нижегородской области указом губернатора введен режим чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой. По данным ГУ МЧС по региону, было зафиксировано почти 600 случаев возгорания сухой травы. В деревне Елховка Первомайского района сгорели семь домов, из которых два жилых.

Позднее в Кстовском районе произошел крупный пожар в двух СНТ - "Березка" и "Отдых". Там загорелись 17 домов, для тушения огня привлекался вертолет Ми-8. Сейчас в районе организуют мобильные группы патрулирования, часть из них уже начала работать в местах, где риск возникновения пожаров наиболее высокий.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС, за прошедшие сутки огонь уничтожил более трех миллионов квадратных метров, зарегистрировано пять случаев, когда огонь переходил с травы на строения. Из-за этого сгорели три дома, два из которых жилые.

В ближайшие дни на большинстве территорий Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников.

В Башкирии спасатели бьют тревогу и просят жителей соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. В пресс-службе МЧС республики сообщили, что 25 апреля в регионе зарегистрировали почти тысячу случаев возгораний сухой травы, а также 13 лесных пожаров на общей площади 90 гектаров.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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"Рост числа пожаров связан с сжиганием населением мусора, и, как следствие, возгораниями сухой травы", - отметил на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

За нарушение требований пожарной безопасности, которое привело к возгоранию сухой травы, на жителей республики составлены более 400 административных протоколов.

Органы местного самоуправления оформили предписания и на тех, кто решил сжечь мусор на участке.

С четверга установлен четвертый класс пожарной опасности лесов в Самаре и в Большеглушицком, Волжском, Кинель-Черкасском районах. В остальных девяти городах и 24 районах сохраняется третий класс опасности.

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По сведениям ФГБУ "Приволжское УГМС", температура воздуха в ближайшие дни будет расти. По прогнозу, наиболее высокая пожарная опасность в лесах может сложиться уже в третьей декаде апреля - начале мая. Повышается риск возгорания мусора и сухой травы, возникновения природных пожаров.

Именно сжигание сухой травы называется главной причиной небывалого вала пожаров и в Мордовии. В селе Промзино Зубово-Полянского района выгорела почти целая улица - 12 домов. В четверг огонь уничтожил шесть домов в селе Кендя Ичалковского района. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Полыхает и в окрестностях Саранска. Так, в пригороде столицы Мордовии - поселке Зыково - сгорели три дома, несмотря на то, что пожарные прибыли на вызов через 10 минут. По данным местной администрации, только за последние две недели в результате сжигания сухой травы огнем уничтожено 36 строений.

В Ростове-на-Дону пожарные не только ликвидировали ландшафтный пожар, но и спасли от гибели трех диких поросят. Во вторник, 23 апреля, по неустановленной причине загорелась сухая трава и камыш на левом берегу Дона в районе улицы 1-ой Луговой. Огнем были охвачены около двух тысяч квадратных метров.

На тушение пожара, дым от которого застилал центр донской столицы, были направлены девять единиц техники и 33 пожарных. "Семья диких свиней попала в огненную ловушку. Кабаниха смогла убежать, а трое поросят не смогли выбраться. Им на помощь пришли пожарные", - рассказали "РГ" в спасательном ведомстве.

Между тем

С 1 по 10 мая риск возникновения природных пожаров вырастет, сообщили в ФБУ "Авиалесоохрана". В это время на территории почти половины регионов России ожидается дефицит осадков и интенсивный дневной прогрев воздуха.

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