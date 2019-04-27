Тела пропавших в Башкирии женщин и троих детей нашли в колодце

На территории одного из садовых товариществ Уфы полицейские обнаружили тела пропавшей семьи - двух женщин и троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что 20 апреля в Калининский райотдел полиции Уфы обратилась женщина. Она сообщила, что с декабря прошлого года не может найти свою 22-летнюю подругу и ее девятимесячного ребенка. После этого начались поиски.

Полицейские пришли в дом, где жила пропавшая, но находившийся внутри мужчина, который оказался отчимом, не открыл двери правоохранителям и совершил суицид. В ходе проверки выяснилось, что соседи давно не видели также 39-летнюю мать пропавшей женщины и двоих маленьких братьев двух и шести лет. Заявить об их исчезновении было некому, так как других родственников у них нет.

Полицейские и следователи следкома нашли тела пропавших в колодце на садовом участке, принадлежавшем отчиму. Он - главный подозреваемый в убийстве женщин и детей.

- Уголовный розыск продолжит оперативное сопровождение уголовных дел, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".