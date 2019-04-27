В Омске из КЦ из-за пожара эвакуировали тысячу посетителей

Сегодня вечером в крупном омском культурном центре "Атриум-кино" произошел пожар.

- Сообщение о возгорании в КЦ "Атриум-кино", расположенном на улице 10 лет Октября, поступило в дежурную часть МЧС около 8 часов вечера по местному времени, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - На место выехало несколько пожарных бригад, так как это объект с массовым пребыванием людей.

Из здания культурного центра было эвакуировано более тысячи посетителей. Как выяснилось, возгорание произошло в пиццерии. Загорелась плита на площади три квадратных метра. В настоящее время пожар ликвидирован.