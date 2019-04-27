Российский альпинист установил флаг "Мстителей" на Эльбрусе

Альпинист Андрей Зубенко установил флаг "Мстителей" на одной из двух вершин Эльбруса в честь выхода финального фильма саги. Видео с восхождением появилось в Сети.

Экстремал поднялся на западную, высочайшую вершину потухшего вулкана, высота которой составляет 5642 метра. Там он и водрузил флаг супергероев комиксов.

Как признается Зубенко, он давно мечтал побить личный рекорд восхождения на высшую точку Европы. В итоге подъем занял у него 4 часа 50 минут. В решающий момент он решил взять с собой и флаг "Мстителей".

В США фильм "Мстители. Финал" вышел в прокат 22 апреля. В кинотеатрах России ленту о похождениях супергероев вселенной Marvel можно будет увидеть с 29 апреля.