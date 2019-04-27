Названы регионы России, где покупают больше автомобилей

Москва остается регионом-лидером по продаже новых автомобилей. Это следует из отчета аналитического агентства "Автостат" за первый квартал 2019 года.

За этот период в столице было приобретено 45,4 тысячи легковых машин. Это на 6% меньше, чем за тот же период 2018-го, но гораздо больше, чем в остальных субъектах Федерации. Доля Москвы на рынке страны по итогам трех первых месяцев составила около 14%.

Второе место удерживает Московская область - 29,9 тысячи автомобилей. Именно здесь зафиксирована самая высокая динамика продаж в топ-10 регионов - плюс 11%. Третьим стал Санкт-Петербург - 21,7 тысячи продаж (минус 3%).

В топ-10 также вошли Татарстан (14 тысяч машин; минус 6%), Краснодарский край (13 тысяч; плюс 4%), Башкортостан (11 тысяч; минус 8%), Свердловская (10,2 тысячи; минус 1%), Самарская (9,8 тысячи; минус 7%), Челябинская (8,3 тысячи; минус 7%) и Ростовская (8,2 тысячи; минус 4%) области.

Кстати, большая часть новых автомобилей в России в первом квартале 2019 года была куплена в кредит - 59,2%. При этом в Москве доля таких машин составляет всего 34,5% - меньше, чем в других регионах из топ-10. В то же время в Башкортостане с помощью банковских инструментов приобрели 77,2% машин, в Челябинской области - 75,5%.

В целом продажи новых легковых автомобилей в стране в первом квартале снизились на 1% относительно уровня прошлого года. Общий объем рынка составил 323 тысяч машин.