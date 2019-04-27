СМИ: В Шри-Ланке задержали радикала с 6,5 килограммами взрывчатки

Военные Шри-Ланки задержали в городе Тринкомали радикала с 6,5 килограммами взрывчатки, сообщает телеканал News 1st. По данным представителя ВМС, в ходе обысков были обнаружены 51 шашка взрывчатого вещества, восемь метров фитиля и 215 детонаторов. Подозреваемый передан для дальнейшего разбирательства в полицию.

Это уже не первая находка подобного рода. Ранее были задержаны трое граждан с одним килограммом взрывчатки в районе железнодорожной станции Коломбо. Обстановка в Шри-Ланке после терактов в минувшее воскресенье, унесших жизни 250 человек, продолжает оставаться напряженной.

Полиция Шри-Ланки проводит масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов. В ходе рейда в городе Саммантураи на востоке страны силы правопорядка обнаружили и взяли штурмом подпольную фабрику по производству взрывчатки. Во время перестрелки несколько боевиков подорвали себя.

Президент Шри-Ланки заявил, что правоохранительные органы подозревают около 140 граждан в связях с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), взявшей на себя ответственность за нападение. В настоящее время задержано порядка ста человек, информирует телеканал Euronews.