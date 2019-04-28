29 апреля в Малом театре простятся с Элиной Быстрицкой

Месяц назад, 27 марта, "Золотая маска" назвала ее в числе лауреатов. Почетный приз в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" получила за нее в Большом театре сестра, Софья Авраамовна. А 26 апреля Элина Авраамовна Быстрицкая, народная артистка, прошедшая войну, лучшая, любимая многими поколениями зрителей Аксинья в шолоховском "Тихом Доне", ушла из жизни.

Элине Быстрицкой шел 92-й год. Более полувека она посвятила Малому театру. Первая роль в кино, военный врач в фильме "В мирные дни", была шестьдесят девять лет назад. Слава пришла в конце 50-х, когда на экраны вышел фильм Сергея Герасимова "Тихий Дон". С тех пор все про нее вроде бы знали всё - и ничего не знали. Она была для всех открытой - и неприступной.

Как она попала на войну? Родители служили во фронтовом госпитале, Элина прошла курсы медсестер, была санитаркой, потом лаборанткой. Характер ее закалила война. Заповеди отца - он был человек военный - усвоила с тех пор навсегда: наметила цель, приняла решения - сомнения в сторону, выполняй!

В пятьдесят третьем в родном Киеве Быстрицкая окончила театральный институт. Работала три сезона в Вильнюсской русской драме. Кто бы тогда подумал, что годы спустя окажется - и родилась, и училась, и первые успехи на сцене - все это было не в ее стране, а где-то "за границей". Будто и зрители там были, и любовь их - "заграничные". Впрочем, разве для искусства и любви границы существуют?

Среди самых дорогих своих наград Элина Быстрицкая всегда считала и орден Отечественной войны II степени, и маленький значок "Сын полка" (не было же звания "Дочь полка"). "Случайный вальс" - так назывался спектакль к 40-летию Победы по книге Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Быстрицкая сыграла в нем на сцене Театра эстрады восемь ролей, составивших единый образ женщины на войне.

Про нее знали всё - и ничего не знали. Она была для всех открытой - и неприступной

В начале 60-х годов Быстрицкую вместе с Черкасовым, Меркурьевым и Бондарчуком в США пригласили в Белый дом к супруге президента Эйзенхауэра. Там же ей предложили платье, в котором она должна была сфотографироваться для журнала "Америка". Быстрицкая отказалась - потому что "у советских собственная гордость" - о чем вспоминала с юмором. Хотя...

Об Аксинье она мечтала с театрального училища. В Париже, на первой Неделе советского фильма во Франции, узнала вдруг: Герасимов снимет шолоховский "Тихий Дон". Вернулась в Москву - и к Герасимову. Пробы шли полгода. Пришлось для этой роли специально "поправиться" на 15 кг. Сам Шолохов признал ее Аксинью. Казаки сказали: "Она наша". Быстрицкая всю жизнь гордилась: "Я по званию - казачий полковник!" С этой роли началась самая главная ее дорога в искусстве. Так она говорила.

И в 90 она выходила на сцену. Откуда силы брала? Объясняла: "Человек стареет и плохо выглядит, когда совершает в своей жизни плохие поступки. Это главное условие - не делать плохо другому! И не надо лгать".

P.S. После прощания в Малом театре Элина Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Дословно

Борис Любимов, ректор Щепкинского театрального училища, заместитель худрука Малого театра:

- Невозможно было не влюбиться в эту женщину. Красота Элины Быстрицкой не холодная, она обладала мощным темпераментом. Она пленяла абсолютно. С 50-х, когда она пришла в Малый театр, Быстрицкая поражала своей индивидуальностью. В одном сезоне зритель мог увидеть ее в роли донской казачки Аксиньи на киноэкране и в спектакле "Веер леди Уиндермиер" на сцене Малого театра. Она много работала с режиссером Леонидом Варпаховским, например, в "Маскараде". Там были потрясающие декорации Стенберга, прекрасные костюмы, но самой красивой была Элина Быстрицкая в роли баронессы Штраль. Она была фантастически хороша в другом спектакле Варпаховского "Бешеные деньги". Еще один режиссер, с которым ей было легко работать, - Борис Бабочкин. Спектакль "Дачники", в котором она играла, шел 20 лет. Вершина последнего времени - работа в "Горе от ума" Сергея Женовача, где она играла Хлестову.

Андрей Житинкин, режиссер, народный артист России:

- Свою последнюю роль в театре Элина Быстрицкая сыграла в моем спектакле по Сомерсету Моэму "Любовный круг". Играла она Кити довольно долго, даже когда уже неважно себя чувствовала. Меня пугали ее сложным характером, но это оказалось неправдой: она была принципиальным человеком, не позволяла себе халтуры и разгильдяйства, вся отдавалась работе - и потому имела право требовать того же и с других. Она сыграла леди Кити как этакую grandes coquettes, сразу давая зрителю понять, какое у ее героини было бурное прошлое, - и ее не сразу узнавали на сцене. Для многих она была гранд-дамой, иконой Малого театра. Но вы не знаете Быстрицкую трогательно-сентиментальной! Как же она хохотала на наших репетициях! Она была боец. Уже не играя в театре, она ездила на концерты под 9 мая и две-три песни всегда пела. И зал плакал...

Подготовили Анастасия Казьмина, Андрей Васянин