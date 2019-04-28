Арестованы главные подозреваемые в организации терактов на Шри-Ланке

Новости

Lada Vesta Sport: стоит ли "заряженный" седан АвтоВАЗа 1 млн рублей 14:22
Юная российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов 14:00
В Кемерове водитель маршрутки кормил с руки птицу во время движения 13:49
Рамзан Кадыров поздравил православных с Пасхой 13:38
Названа причина крушения катера в Финском заливе 13:27
На трассе в ЯНАО девушку убила отлетевшая в машину глыба льда 13:20
Десантный корабль "Петр Моргунов" выйдет в море в июне 13:13
На севере Петербурга два человека погибли в автокатастрофе 13:07
Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола 13:00
На Дону четыре человека погибли при падении автомобиля в реку 12:50
На Ставрополье семилетняя девочка погибла под колесами иномарки 12:46
Полет нового российского авиалайнера МС-21-300 сняли на видео 12:42
За ввоз книг из РФ на Украину выписаны штрафы на сумму $12,5 тыс. 12:37
В Астрахани три человека погибли в ДТП 12:31
В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику 12:14
В Саратове в коллекторе на улице Заречной нашли мумию 12:08
Юристы Ассанжа обвинили группу испанцев в шпионаже за ним 11:59
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье 11:47
В Крыму встретили Благодатный огонь 11:38
В Крыму рассказали об ожиданиях от новой власти на Украине 11:29
Путешественник из Франции переплыл Атлантику в бочке 11:26
На складе "Магнита" под Воронежем ликвидировали открытое горение 11:15
Эксперты рассказали об опасности второго Чернобыля на Украине 11:00
"Зенит" - "Крылья Советов" - онлайн-трансляция матча РПЛ 10:55
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 13:55
Рубрика: В мире

Арестованы главные подозреваемые в организации терактов на Шри-Ланке

Текст: Максим Макарычев

Двое главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с организацией восьми взрывов в пасхальное воскресенье, 21 апреля, в коммерческой столице Шри-Ланки Коломбо, были арестованы в районе Навалапитя, сообщает adaderana.lk со ссылкой на источники в местной полиции.</p>

Подозреваемые были опознаны как Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак. Офицеры Специальной целевой группы (STF) и армии Шри-Ланки провели задержание в рамках рейда, на основании агентурной информации, полученной полицией Навалапитии, что подозреваемые скрываются в обувном магазине, принадлежащем их родственнику в районе Гампола. Полиция также арестовала водителя фургона, в котором они прибыли в Гамполу, владельца дома, где был спрятан фургон, и хозяина обувного магазина, который утаил информацию о местонахождении лиц, находящихся в розыске. Двое арестованных были помещены в следственный изолятор Департамента уголовных расследований (УУР) для дальнейшего расследования.

Напомним, что в результате серии терактов в Шри-Ланке 21 апреля погибли 253 человека, включая 38 иностранцев, многие из них - туристы, пришедшие на завтрак в роскошных отелях, где подорвали себя смертники. Среди жертв терактов были граждане Великобритании, США, Австралии, Турции, Индии, Китая, Дании, Нидерландов и Португалии.

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

По состоянию на 27 апреля в Шри-Ланке по подозрению в совершении терактов было арестовано более 100 человек, в том числе иностранцев из Сирии и Египта. Всего, по словам представителей властей этой азиатской страны, около 140 человек подозреваются в связях с ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за теракт, но не представила никаких доказательств в пользу этого.

Власти Шри-Ланки склонны полагать, что теракт был осуществлен силами двух местных радикальных исламистских группировок "Таухид Джамаат" и "Джаммиятхулл Миллат Ибрагим", которые ранее оскверняли буддистские статуи. Местные спецслужбы полагают, что теракты осуществили девять смертников, включая сына и дочь известного олигарха из Шри-Ланки, который также взят под стражу. Власти подозревают, что на свободе может быть больше террористов-смертников, сообщает Reuters.

В воскресенье стало известно, что среди 15 убитых в ожесточенной перестрелке с вооруженными силами на восточном побережье Шри-Ланки в пятницу, были трое человек - отец и два брата, которые в видео в социальных сетях обсуждали тему мученичества и терактов. Рилван Хашим и их отец Мохамед Хашим призывали своих последователей на острове к полномасштабной войне против неверующих.

В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Взрывы на Шри-Ланке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа причина крушения катера в Финском заливе
Крупный пожар произошел в Воронежской области
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми