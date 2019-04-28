Арестованы главные подозреваемые в организации терактов на Шри-Ланке

Двое главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с организацией восьми взрывов в пасхальное воскресенье, 21 апреля, в коммерческой столице Шри-Ланки Коломбо, были арестованы в районе Навалапитя, сообщает adaderana.lk со ссылкой на источники в местной полиции.</p>

Подозреваемые были опознаны как Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак. Офицеры Специальной целевой группы (STF) и армии Шри-Ланки провели задержание в рамках рейда, на основании агентурной информации, полученной полицией Навалапитии, что подозреваемые скрываются в обувном магазине, принадлежащем их родственнику в районе Гампола. Полиция также арестовала водителя фургона, в котором они прибыли в Гамполу, владельца дома, где был спрятан фургон, и хозяина обувного магазина, который утаил информацию о местонахождении лиц, находящихся в розыске. Двое арестованных были помещены в следственный изолятор Департамента уголовных расследований (УУР) для дальнейшего расследования.

Напомним, что в результате серии терактов в Шри-Ланке 21 апреля погибли 253 человека, включая 38 иностранцев, многие из них - туристы, пришедшие на завтрак в роскошных отелях, где подорвали себя смертники. Среди жертв терактов были граждане Великобритании, США, Австралии, Турции, Индии, Китая, Дании, Нидерландов и Португалии.

По состоянию на 27 апреля в Шри-Ланке по подозрению в совершении терактов было арестовано более 100 человек, в том числе иностранцев из Сирии и Египта. Всего, по словам представителей властей этой азиатской страны, около 140 человек подозреваются в связях с ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за теракт, но не представила никаких доказательств в пользу этого.

Власти Шри-Ланки склонны полагать, что теракт был осуществлен силами двух местных радикальных исламистских группировок "Таухид Джамаат" и "Джаммиятхулл Миллат Ибрагим", которые ранее оскверняли буддистские статуи. Местные спецслужбы полагают, что теракты осуществили девять смертников, включая сына и дочь известного олигарха из Шри-Ланки, который также взят под стражу. Власти подозревают, что на свободе может быть больше террористов-смертников, сообщает Reuters.

В воскресенье стало известно, что среди 15 убитых в ожесточенной перестрелке с вооруженными силами на восточном побережье Шри-Ланки в пятницу, были трое человек - отец и два брата, которые в видео в социальных сетях обсуждали тему мученичества и терактов. Рилван Хашим и их отец Мохамед Хашим призывали своих последователей на острове к полномасштабной войне против неверующих.