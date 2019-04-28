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28.04.2019 09:24
Рубрика: В мире

В Британии предупредили о возможных терактах ИГИЛ на мировых курортах

Текст: Максим Макарычев

Разведслужбы Британии предупредили о возможных терактах боевиков ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) на известных мировых курортах и в районе исторических памятников в "стиле нападений в Шри-Ланке", сообщает The Sunday Telegraph.

В разведслужбе обеспокоены тем, что боевики группировки, потерпевшие разгромное поражение в Сирии и Ираке, перенесут акцент на совершение терактов в "уязвимых местах отдыха туристов" по всему миру. В качестве возможных мест совершения терактов называются Индия, Мальдивы, а также туристические районы в африканских Кении и Танзании, которые, по мнению оперативников, наиболее уязвимы для нападений.

Оперативники также полагают, что лидеры группировки больше не озабочены вопросами координации и управления ее деятельности на Ближнем Востоке и дали указание "одиноким волкам джихада" организовывать точечные атаки в местах массового скопления людей наподобие терактов последних лет в Ницце, Париже, Лондоне и недавнеЙ серии нападений в Шри-Ланке.

Три взрыва в Шри-Ланке раздались во время полицейских рейдов

Напомним, что группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты 21 апреля в отелях и церквях в Шри-Ланке, правда, не предоставив никаких доказательств на этот счет. В результате восьми терактов погибли 359 человек, включая верующих, посещавших пасхальную мессу. Следствие выяснило, что атаки совершили девять террористов-смертников, хорошо образованных молодых шри-ланкийцев. Среди них были дочка и сын крупного местного олигарха, монополиста на рынке пряностей, которых был взят под стражу. Всего в списке подозреваемых спецслужб Шри-Ланки находятся 140 человек, 80 из которых уже арестованы.

В ходе пятничного рейда полиции в восточной части Шри-Ланки были убиты 16 человек, в том числе шестеро, которые подозреваются в связях с ИГИЛ. Также в ходе перестрелки погибли 15 мирных жителей, включая шестерых детей. Начальник полиции Шри-Ланки отказался уходить в отставку, несмотря на ультиматум президента страны Майтрипалы Сирисены.

Рейд последовал вскоре после заявления правительства Шри-Ланки в пятницу, что любой, кто будет признан виновным в распространении ложной информации, может быть лишен свободы на срок от трех до пяти лет, отмечает CNN. В заявлении говорится о серии общественных беспорядков и нападений на мусульман в Шри-Ланке из-за ложной информации после взрывов в пасхальное воскресенье. В пятницу Сирисена заявил, что запрет на социальные сети после атак останется в силе из-за "большого количества неверной информации".

В мире Европа Великобритания Взрывы на Шри-Ланке
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