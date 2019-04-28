ЕС отчитал Трампа за отказ ратифицировать договор о торговле оружием

Отказ администрации Дональда Трампа ратифицировать Международный договор о торговле оружием, который США ранее подписали, угрожает стабильности в мире и поощряет нелегальную торговлю вооружениями. Такую оценку действиям Вашингтона дала внешнеполитическая служба Евросоюза.

"Решение США об отзыве своей подписи не поможет усилиям по повышению прозрачности в торговле оружием в мире, борьбе с контрабандой и распространению обычных вооружений", - подчеркивается в заявлении. В Евросоюзе призвали все государства, прежде всего - ключевых участников оружейного рынка, присоединиться к документу.

США поставили подпись под этим договором, призванным регулировать международную торговлю обычными вооружениями, в годы президентства Барака Обамы. Для закрепления участия США документу предстояло пройти процедуру ратификации в американском сенате, но в минувшую пятницу Трамп заявил, что приостановит этот процесс и в дальнейшем не собирается участвовать в договоре.