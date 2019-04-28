Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов

Через пять часов после открытия избирательных участков в Испании явка на внеочередных парламентских выборах составила 41,49 процента. По данным министерства внутренних дел королевства, это на 4,6 пункта выше, чем было в 2016 году к 14.00. И это самый высокий показатель на данный момент времени с 1993 года.

Свой голос уже отдали 14,4 миллиона испанцев из 36,8 миллиона имеющих такое право (из них 1,5 миллиона голосуют впервые в своей жизни).

Наиболее ответственными оказались жители Валенсии (45,86 процента), Риохи (44,76 процента), Арагона (44,65 процента) и Наварры (43,78 процента). Наиболее низкая явка на данный момент зарегистрирована на Канарских островах, где избирательные участки открылись на час позже (30,72 процента), а также в анклавах Сеута (30,47 процента) и Мелилья (28,14 процента).

Напомним, сегодня в Испании проходят внеочередные парламентские выборы. Испанцам предстоит выбрать 208 сенаторов и 350 депутатов. На эти места в законодательном органе претендуют 1318 и 4016 человек, соответственно. Организация голосования обошлась испанскому бюджету в 139 миллионов евро. Безопасность в стране в этот день обеспечивают 90 тысяч стражей порядка (еще на Страстной неделе уровень террористической угрозы был поднят до 4 по 5-балльной шкале).

Эксперты опасаются делать определенные прогнозы на итоги голосования, выдвигая различные варианты развития событий, в том числе самые невероятные союзы между партиями. Это обусловлено тем, что многие испанцы до последнего момента не определились со своим выбором, а также резко возросшей популярностью крайне правой партии "Вокс" и неоднозначным отношением к социалисту Педро Санчесу, возглавившему правительство в июне 2018 года.