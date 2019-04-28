Льготные автокредиты подходят к концу

Минпромторг завершает выдачу автокредитов с 10-процентной скидкой для многодетных семей и водителей-новичков. Бюджет госпрограмм был исчерпан менее чем за два месяца, и воспользоваться субсидией от государства смогли далеко не все желающие.

Последний шанс

Не успел российский авторынок почувствовать благотворное влияние от возобновившихся с 1 марта госпрограмм "Первый..." и "Семейный автомобиль", как выдача автокредитов со скидкой от государства уже подходит к концу. Дело в том, что их бюджет в этом году оказался в 3 раза меньше, чем в прошлом - 3 млрд рублей. По оценкам самого Минпромторга, этих средств должно хватить на реализацию не менее 27 тысяч автомобилей. Чтобы растянуть действие госпрограмм, ведомство даже снизило ценовой барьер для участвующих в них моделей с прошлогодних 1,45 миллиона до 1 млн рублей, несмотря на то, что из-за недавнего повышения НДС стоимость автомобилей заметно подскочила.

И хотя купить новую машину с 10-процентным дисконтом может далеко не каждый желающий, а только многодетные семьи и начинающие водители, льготные автокредиты вызвали ажиотажный спрос. Только за первый месяц действия госпрограмм "Первый..." и "Семейный автомобиль" их бюджет был исчерпан уже более чем на 70%. И как заявили в опрошенных "РГ" банках и автохолдингах, выдача кредитов со скидкой от государства завершится в самое ближайшее время - до конца апреля.

"Бюджет программ может быть исчерпан уже скоро, поэтому тем, кто собирается приобрести недорогой новый автомобиль, лучше поторопиться с покупкой", - советует директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

По словам консультанта Frost & Sullivan Ивана Кондратенко, льготные автокредиты пользуются высоким спросом на фоне продолжающегося удорожания автомобилей в России, а также учитывая в целом невысокую покупательную способность россиян, в частности из групп, которые как раз-таки и подпадают под действие программ "Первый..." и "Семейный автомобиль". Даже снижение ценового порога и количества доступных моделей не повлияло на востребованность этих госпрограмм, поскольку самые популярные автомобили на рынке все также участвуют в них.

Льготный шорт-лист

Напомним, помимо ограничения ценового диапазона появилось еще несколько жестких требований к автомобилям, допущенным в госпрограммам. Они должны оснащаться системой "ЭРА-Глонасс" и двигателем российского производства. В результате за боротом господдержки оказались более десяти моделей, причем это не только кроссоверы (Kia Sorento, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Toyota RAV4 и др.) и бизнес-седаны (Ford Mondeo и Toyota Camry), но легковые модели (Kia Cerato и Skoda Octavia).

Таким образом, у большинства автопроизводителей в льготном списке осталось всего по одной-две модели, хотя почти все они являются бестселлерами: Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и др. А наибольший выбор в рамках программ господдержки предлагают Renault (легковые Logan и Sandero, кроссоверы Duster и Kaptur), а также АвтоВАЗ, чей модельный ряд в полном составе доступен для покупателей-льготников.

В выигрыше - АвтоВАЗ

Хотя в Минпромторге марочную структуру продаж по программам "Первый..." и "Семейный автомобиль" не раскрывают, очевидно, что главным выгодополучателем стал АвтоВАЗ. На самом предприятии признают, что меры господдержки дают положительный эффект, и результаты видны, например, по итогам продаж АвтоВАЗа в марте, когда спрос на автомобили Lada подскочил после падения в предыдущем месяце.

Данные, полученные "РГ" в кредитных организациях, подтверждают безоговорочное лидерство АвтоВАЗа в продажах по льготным автокредитам. К примеру, в ВТБ на марку Lada приходится 80% реализации по программе "Семейный автомобиль" и 70% - по программе "Первый автомобиль". Среди иномарок же лидируют корейские Hyundai (10% и 6% соответственно) и Kia (5% и 3%). Похожая ситуация и в Банке Уралсиб, где продукцию АвтоВАЗа по льготным кредитам приобретают почти половина многодетных семей (43%) и начинающих водителей (41%).

А вот в выборе иностранных моделей льготные клиенты Банка Уралсиб заметно расходятся. Так, автомобилисты-"чайники" отдают предпочтение моделям Hyundai (22% в общем объеме) и Kia (11%), тогда как заемщики с детьми чаще всего покупают по госпрограмме лифтбеки Skoda Rapid (11%), а также автомобили Kia Rio (9%) и Ford Focus (9%). В Совкомбанке наиболее востребованными у потребителей льготных автокредитов являются марки, у которых действуют совместные программы кредитования - Lada, Hyundai, Chevrolet Niva и УАЗ.

Как рассказал "РГ" директор департамента финансовых услуг ГК "АвтоСпецЦентр" Дмитрий Мольков, в дилерских центрах компании наибольшим спросом пользовались Skoda Rapid, Kia Rio, Hyundai Solaris (отечественных марок в портфеле дилера нет). При этом комплектации были в основном максимально возможными, с учетом существующего по госпрограммам ограничения по цене автомобиля.

С надеждой на государство

Кстати, наиболее востребованной у льготных заемщиков оказалась программа "Семейный автомобиль" - на нее, по данным Минпромторга, приходится около 60% автокредитов со скидкой от государства. Как отмечают в самих банках, это соответствует общему профилю потребителей автокредитов: люди 30-55 лет, которые уже были собственниками транспортных средств.

К тому же начинающие водители, как правило, в качестве первой машины приобретают недорогую "бэушку", не отягощая себя при этом кредитными обязательствами. Впрочем, 10-процентная скидка по госпрограмме многих из них могла подтолкнуть к выбору нового автомобиля. Для многодетных семей же субсидия от государства определенно стала толчком к обновлению личного транспорта или даже покупки второго автомобиля в семью.

Как отмечает Иван Кондратенко, с учетом значительно урезанных бюджетов госпрограмм в этом году, они играют, прежде всего, роль социальной помощи для самих нуждающихся. Впрочем, в течение срока их действия данные меры смогли приостановить и падение рынка, который, по мнению эксперта, все еще не готов к полному сворачиванию господдержки и с большой долей вероятности может вернуться к отрицательной динамике.

Участники рынка прогнозируют, что исходя из опыта предыдущих периодов, после завершения госпрограмм спрос на новые автомобили ожидает краткосрочный спад, но через пару месяцев он должен восстановиться. Возобновление же господдержки вероятно в случае стагнации авторынка более трех месяцев.



"Любые поддержки, дающие возможность людям приобрести автомобиль с выгодой, стимулируют рынок. К тому же сейчас, из-за неуверенности в завтрашнем дне, многие зачастую откладывают приобретение машины, а госпрограммы мотивируют клиентов успеть купить автомобиль с выгодой в период их действия.

Завершение господдержки, безусловно, отразится на авторынке, поскольку снова появится отложенный спрос, клиенты будут ждать скидок, и только через некоторое время придет понимание, что госпрограммы завершились, но есть выгодные программы от производителей", - резюмирует руководитель направления кредитование и страхование ГК "Башавтоком" Аннат Красильникова.