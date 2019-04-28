О "немцах", "японцах" и "перекупах". Мифы и заблуждения о подержанных авто

Автомобильному рынку России в его более-менее цивилизованном виде около 25 лет. По мировым масштабам это, конечно, мало. Эдакая своеобразная граница между "подростковым сознанием" с переходом в зрелый период развития. Немудрено, что в молодом возрасте российский авторынок, а точнее отечественные автовладельцы, с удивлением отрывшие для себя мир иномарок, наполнены массой небылиц, мифов и заблуждений, в которые иногда верят по сей день. Рассказываем, откуда взялись самые распространенные из них.

1.Брать надо "немца" или "японца"

Наверное, самый старый и распространенный стереотип автовладельцев России, влияние которого постепенно стирается в крупных городах-миллионниках и по-прежнему крайне сильно в регионах нашей необъятной страны. Почему стирается? А посмотрите на статистику продаж: из 10 самых продаваемых в России автомобильных брендов только два японских и всего один немецкий. Остальные, не считая отечественного автопрома, это "корейцы", "французы", "американцы" и онеметченные, но все-таки "чехи", что, на самом деле, абсолютно закономерно.

Взялся этот стереотип из геоэкономических и историко-политических факторов. После развала СССР в нашу страну с запада хлынул поток немецких автомобилей, а с востока - японских. Почему именно японских? Потому что никакого другого массового и развитого автопрома в Азии тогда особо не было. Служившие в том регионе гражданские и военные моряки в прямом смысле с японских автосвалок за копейки начали привозить в Россию первые "Тойоты" и "Ниссаны". На фоне отечественных "Жигулей" это были космические корабли: на родном масле и амортизаторах с пробегом под двести тысяч км эти машины умудрялись жить в России еще по несколько лет, что и породило миф о неубиваемости японских автомобилей.

Ровно та же история происходила с западной стороны России. Но почему именно немцы? Ведь выпуском автомобилей в Европе успешно занимались все - французы, британцы, итальянцы, чехи и даже испанцы. Все дело в "эхе войны": в СССР именно немецкий автопром был известен лучше остальных в силу огромного трофейного автопарка, на основании которого даже были созданы отечественные послевоенные модели, например, "Победа" и "Москвич" 400-серии. Легенда о комфорте и выносливости немецкой техники на фоне кондовых и устаревших отечественных моделей пережила два поколения советских граждан. Напади в 1941 году на нас французы, не известно, чей автопром сегодня в России считался бы самым надежным.

На самом деле, немецкие и японские автомобили каких-то фантастических технологий и уровня надежности, опережавших весь мировой автопром никогда не имели. Та же Toyota в свое время была вынуждена покинуть рынок США по причине низких потребительских характеристик своих машин, и смогла вернуться в Америку только создав новый бренд с незапятнанной репутацией, который сегодня известен как Lexus.

Все мировые производители тогда находились на плюс-минус схожем уровне развития, просто качественно собирая автомобили из качественных комплектующих. Причем пик развития западного автопрома пришелся как раз на середину 80-90-х годов, когда надежность считалась мерилом репутации - это был тренд, сравнимый сегодня с трендом на эко-технологии. К сожалению, двигатели-миллионники, которыми тогда все хвастались, оказались экономически нецелесообразными, а потому сегодняшнее качество иномарок совершенно иное, рассчитанное на 3-5 лет гарантийной эксплуатации.

В СССР и России, увы, автопром никогда не был приоритетной отраслью развития: наша тема - это военно-космическая и добывающая промышленность, в которой мы являемся мировыми лидерами. Автомобиль у нас считался некой привилегией, потому что на стройки коммунизма можно доехать и в кузове ЗИЛа. Именно поэтому полстраны сегодня до сих пор ездит на моделях образца 60-70-х годов прошлого века. Само собой, на фоне такого подхода, любая иномарка будет выглядеть пришельцем из будущего - немецким и японским просто повезло оказаться в нашей стране первыми.

Кстати, географический фактор влияния никуда не делся до сих пор. Попробуйте сказать во Владивостоке, что лучшая машина - немецкая, а в Германии, что ничего надежнее "Тойоты" быть не может, и сразу узнаете, что вы категорически неправы.

2.Правило трех "Ф": не покупать "Форд", "Фиат" и "Фсе французское"

Параллельно с предыдущим стереотипом среди отечественных автомобилистов развивалась обратная крайность - скептическое отношение к не японским и не немецким автомобилям.

Кстати, в этот же ряд можно записать, наверное, единственное исключение - немецкий бренд Opel, который в России, как ни странно, также не получил должно уважения, хотя очень популярен. Кстати, если быть откровенными до конца, то и японский автопром в России имеет строгую градацию. Что на первичном, что на вторичном рынке и, особенно, что касается, праворульных японских машин, безапелляционное лидерство имеет один единственный бренд - Toyota. А вот "Ниссаны", "Мазды", "Хонды" и "Сузуки" даже на Дальнем Востоке покупать как-то не торопятся - продажи отличаются в разы. Неужели знаменитое "японское качество" не у всех японское и не у всех качество?!

Так или иначе, поток немецких и японских подержанных машин создал на отечественном авторынке сильнейший перекос по маркам и моделям, который потянул за собой еще одну важную составляющую - рынок обслуживания и запчастей. Вслед за машинами в России массово стали открываться автосервисы и магазины компонентов догадайтесь, каких марок? Правильно, японских и немецких.

Привезенный один из ста французский или итальянский автомобиль даже при сопоставимой надежности не выдерживал конкуренции при сервисном обслуживании: на него просто не было запчастей или специалистов - их не везли и не обучали. Любая серьезная деталь поставлялась только под заказ по тройной стоимости, не потому что она реально так стоила, а потому что для перекупщиков это была лишняя заморочка. Так сформировалась легенда о запредельной стоимости обслуживания французских машин, которая к действительности не имела, конечно, никакого отношения.

Подтверждение этому можно обнаружить в самой Германии, где половина автопарка - это как раз французские и итальянские автомобили, которые выбирают как раз из-за цены и стоимости владения небогатые немцы. Еще одно подтверждение можно найти в Белоруссии, где из-за налаженных поставок запчастей из Польши и той же Германии, о правиле трех "Ф" слышали только от россиян.

Что касается американского Ford, то отношение к его продукции в России было переоценено в силу постперестроечного преклонения перед самими США и мифом о том, что в Америке прекрасно все. На самом деле, до последнего времени в самой Америке автомобили "Форд", равно как и "Додж" - это полные аналоги наших "Жигулей": массовые, недорогие и простые машины. За исключением популярных пикапов, там на них ездят студенты, дворники, уборщицы, развозные корпоративные парки и прочие небогатые граждане. Американским автоконцернам в свое время даже пришлось создать отдельные суббренды, чтобы отделить дешевые модели "Форд" от более дорогих и престижных. Так в составе Ford появились, например, дочерние бренды Mercury и Lincoln.

Соответственно, для недорогих машин в Америке никто особо не заботился о высшем качестве сборки и комплектующих, а потому, попав в непростые условия России, эти автомобили порой требовали к себе повышенного внимания.

То же можно сказать и об "Опеле", который немецким в полном смысле не является. С 1929 года немецкая марка принадлежала американскому концерну General Motors (с 2017 перешла под контроль французов из PSA), а потому была построена не на немецких, а на глобальных платформах GM. Туда же потом добавились и корейские корни, в результате чего Opel представлял собой сборную солянку, качество которой держалось на немецкой сборке, а вот запчасти порой выходили из строя чаще, чем хотелось бы.

Оба вышеперечисленных мифа до сих пор невероятно влияют на формирование структуры российского вторичного (да и нового авторынка). Например, рейтинги продаж, формирование цен, перепродажная стоимость, ликвидность авто и статистика угонов почти полностью завязаны на стереотипное и мифологизированное отношение россиян к отдельным маркам и моделям, особенно в регионах.

3.Сказки перекупщиков с авторынков

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

В силу железного занавеса соотечественники после распада СССР были крайне наивны и не осведомлены о том, что же часто представляли собой импортные автомобили, попавшие в нашу страну. Этим, собственно, откровенно пользовались перекупщики, порой выдававшие откровенный хлам за автомобиль в идеальном состоянии. Доказательства требовали легенд, которые и были придуманы, а затем плотно осели в головах автовладельцев. Причем, некоторые из них встречаются до сих пор.

Одна из самых известных сказок - тройная оцинковка автомобилей Volkswagen, обозначавшаяся тремя буквами Z в VIN-номере - ZZZ (цинк, лат. - zincum). Это, конечно же, бред. К коррозийной стойкости знаки VIN-номера не имеют никакого отношения, хотя кузова реально могут иметь частичную и полную защиту. Буквами Z на автомобилях концерна VAG просто обозначались свободные или резервные позиции VIN-кода для будущих модификаций модели.

Особенно верующие автомобилисты воспринимали цифры вин-номера после букв ZZZ за процентное отношение состава оцинковки: мол, ZZZ30 - это 30% концентрации цинка, а ZZZ65 - 65%-ное, то есть, более защищенное. Удивительно, но подобное невежество долгое время отражалось на цене автомобилей. Немецкие машины с буквами Z в вин-коде продавали дороже.

Вторая сказка перекупщиков жила до введения в России заградительных пошлин на импорт подержанных иномарок. То есть, пока можно было массово и не очень дорого ввозить иномарки из-за рубежа. Называлась сказка "Немецкий дедушка ездил за пивом в соседнюю деревню". Она должна была оправдывать хорошее внешнее состояние машины при солидном возрасте и, главное, многократно скрученном пробеге.

Педантичные немцы с учетом мягкого климата и достаточной финансовой обеспеченности действительно содержат в прекрасном состоянии свои автомобили. Фишка заключается в том, что дотошный немец в редких случаях продаст свою машину, пока не выездит ее "в хвост и в гриву", точнее, пока ее техническое содержание не станет обременительным. Происходит это обычно на пробегах под или за 200 тыс. км и хорошо за 10 лет эксплуатации. При этом машина как правило в прекрасном внешнем состоянии.

В эту же категорию попадали немецкие "Мерседесы" из такси, которые в самой Германии поголовно заворачивались в бледно-желтую пленку. Перед продажей пленка снималась, открывая взору первозданный кузов и пробег в полмиллиона км.

Само собой, продать с хорошим наваром автомобиль с пробегом от двухсот до пятисот тысяч км сложно, а потому он скручивается втрое-пятеро. Но возникает вопрос: как хозяин умудрился за 10-15 лет проехать на машине всего 50-70 тыс. км? Именно в ответ на этот вопрос у перекупщиков и родилась сказка о немецких бабушках и дедушках, ездящих раз в неделю друг к другу в гости. Сказка для русских ушей оказалась такой сладкой, что в нее верили до самого последнего момента, особенно покупатели "Мерседесов".

Третья сказка, которой перекупщики пользуются до сих пор - сказка "О настоящем японском качестве", которая родилась, собственно, из мифа, описанного в первой половине этой статьи. Аргумент простой: чтобы ни спрашивал потенциальный покупатель о состоянии автомобиля, всегда следует ответ - "Это же настоящее японское качество" или "Это же Тойота, она не ломается", после чего покупатель виновато должен опустить глаза и немедленно купить подозрительную японскую машину. На самом деле, ломается абсолютно все, потому что законы сопромата никто обманывать еще не научился, в том числе, и японцы.

Как уже было сказано выше, среднестатистическая японская модель сегодня мало чем отличается по надежности от многих других своих конкурентов. Та же "Тойота", пытаясь удержать в силе веру россиян в свою надежность, в свое время пошла на хитрость, в полтора раза сократив интервалы обслуживания. Чем чаще заставлять людей менять на машине запчасти, тем меньше будет рекламаций и больше денег, ведь проверять на качество каждый болтик для производителя невероятно дорого. Во-вторых, потому, что производство японских автомобилей давно налажено за пределами Японии.