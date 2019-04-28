Опросы: Социалисты одерживают победу на парламентских выборах в Испании

Избирательные участки закрыли свои двери в Испании, где 28 апреля проходили внеочередные парламентские выборы. Начался подсчет голосов.

Согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков группой Gad 3 для телеканала TVE, Испанская социалистическая рабочая партия получает 28,1 процента голосов, что должно дать ей от 116 до 121 кресла в 350-местном парламенте. Народная партия показала наихудший результат в своей истории - лишь 17,8 процента (69-73 места). Далее следуют "Унидас Подемос" с 16,1 процента, благодаря которым коалиция получит от 42 до 45 кресел в парламенте, "Граждане" с 14,4 процента (48-49 мест). Хотя первая и получила большую поддержку избирателей, из-за особенностей испанской избирательной системы (голосования по провинциям), она может рассчитывать на меньшее количество мест в парламенте, чем вторая. На пятом месте "Вокс" с 12,1 процента (36-38 мест). Оставшиеся 30 кресел займут представители шести региональных сил, самой мощной из которых оказались "Левые республиканцы Каталонии" (3,3 процента голосов и 13-14 мест).

Исследование, проведенное COPE, распределило партии в таком же порядке, хотя дает больший разброс по количеству мест, которые они могут занять в парламенте. Так, ИРСП получает 105-120 кресел, Народная партия - 67-77 мест, "Унидас Подемос" - 45-60 мест, "Граждане" - 40-50 мест, "Вокс" - 35-50 мест. Порядка 30 кресел также отдается региональным силам (этот показатель почти не меняется со временем, хотя партии сменяют друг друга).

Официальные итоги голосования станут известны только в понедельник, однако после публикации данных экзит-полов видно, что ни одна сила не набрала достаточной поддержки испанцев для самостоятельного формирования кабинета министров, что открывает путь для создания коалиций.

Напомним, 28 апреля в Испании проходят внеочередные парламентские выборы. Испанцам предстоит выбрать 208 сенаторов и 350 депутатов. На эти места в законодательном органе претендуют 1318 и 4016 человек соответственно. Организация голосования обошлась испанскому бюджету в 139 миллионов евро. Безопасность в стране в этот день обеспечивают 90 тысяч стражей порядка (еще на Страстной неделе уровень террористической угрозы был поднят до 4 по 5-балльной шкале).

Еще за два часа до окончания голосования явка превысила 60 процентов. К 18.00 по местному времени проголосовать успели 20,7 миллиона испанцев из 36,8 миллиона. 1,5 миллиона молодых людей получили такую возможность в первый раз. Организация выборов обошлась испанскому бюджету в 139 миллионов евро.