Песков объяснил, почему Китай проявляет осторожность в отношениях с РФ

Китайские партнеры вынуждены проявлять осторожность в экономических отношениях с Россией из-за американских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это не означает поддержку антироссийских мер.

"Да, многие китайские банки и экономические структуры вынуждены с оглядкой относиться на те рестрикции, которые применяют американцы и другие страны, потому что все-таки мы живем в век взаимозависимой экономики", - пояснил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия 1". По его словам, "осторожность достаточно часто проявляется со стороны китайских партнеров, но это не значит, что они являются сторонниками этих санкций".

Напомним, на этой неделе Владимир Путин находился с двухдневным визитом в Пекине, где принимал участие во втором международном форуме "Один пояс - один путь" и провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.