Путин и Си Цзиньпин признали неприемлемым попытки смены власти в Венесуэле

В ходе переговоров президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Венесуэле. Оба лидера отметили неприемлемость международного давления на суверенную страну для того, чтобы сменить там власть. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Оба лидера - и китайский, и наш - акцентировали полную неприемлемость для кого бы то ни было пытаться свергнуть власть в третьей стране", - сказал он. По его словам, главы государств отметили, что нельзя "пытаться применить силу и незаконное международное давление на суверенную страну, с тем чтобы поменять там руководство".

Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что народ Венесуэлы должен самостоятельно решать вопросы будущего страны, рассказал Песков.