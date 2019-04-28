В Подмосковье перенастроят камеры фото- и видеофиксации на дорогах так, чтобы они могли контролировать среднюю скорость на протяженном участке пути. Это, сообщил журналистам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Игорь Королев, поможет на 30% снизить аварийность на самых опасных участках региональных дорог.

Помните анекдот: что такое 90-60-90? Это езда мимо камеры. Лихачи аккуратно сбрасывают скорость перед комплексом фотофиксации нарушений ПДД и резво набирают ее, едва проехав камеру. И даже расположение фотоловушек запоминать не нужно - гаджеты предупредят, на каком участке дороги установлена камера. "Больше такой фокус не пройдет, - говорит Королев. - Скорость будет отслеживаться не только при непосредственном проезде под камерой, но и на всем опасном участке дороги". Сейчас многие водители пользуются навигаторами, которые сами предупреждают о камерах, фиксирующих скорость. Как правило, именно подсказки программы, как и так называемые антирадары, диктуют лихачам тактику поведения на дороге. В таких условиях нельзя говорить о порядке на дороге. Ведь по факту тысячи автолюбителей едут с разрешенной скоростью только под камерами. Нововведение значительно улучшит эффект от видеонаблюдения.

Тормозите только перед камерой? Бесполезно. Штраф все равно придет

Технически это выглядит так: в начале и в конце населенного пункта стоят две камеры. В их задачу, помимо контроля скорости, теперь входит и фиксация времени, за которое автомобиль доехал от одной камеры до другой. И если, к примеру, между камерами 10 километров пути, а водитель пролетел их за пять минут, значит, средняя скорость была больше 100 километров в час. За это лихач получит штраф. "При такой системе нет смысла притормаживать перед камерой - нужно соблюдать скоростной режим на всем участке дороги", - подчеркивает Королев.

В настоящее время на дорогах области работают 1011 стационарных и 200 мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В прошлом году с их помощью лихачи получили 13,6 миллиона постановлений о штрафах на общую сумму 4,6 миллиарда рублей. За первый квартал этого года выписано уже 2,6 миллиона постановлений на 900 миллионов рублей. И, как утверждают власти, в местах установки комплексов аварийность снижается в среднем на 25%, а то и пропадает вообще. "Есть участки, где после установки видеокамер больше не случилось ни одного ДТП", - говорит замминистра. К имеющемуся количеству будет добавлено еще 226 комплексов, чтобы новая система контроля средней скорости заработала в полной мере.

На Ярославском шоссе камеры уже работают по новому принципу. На других магистралях их частично перенастроят к майским праздникам, а окончательно - в течение месяца. И это не случайно - именно длинные майские выходные, когда жители столичного региона открывают массовый шашлычный сезон, портят статистику областному ГИБДД. Но главное, портят судьбы десятков людей. К примеру, в прошлом году в течение всего апреля в дорожно-транспортных происшествиях на территории Подмосковья погибли 18 человек, а за одни майские праздники - 28! "Именно в период майских праздников количество погибших в ДТП увеличивается на 56%, а случаев наездов на пешеходов становится на 75% больше", - подводит печальный итог Игорь Королев. Причем основные участки аварийности в это время смещаются от перегруженных транспортом крупных пристоличных городов на Московское большое кольцо и дороги дальнего Подмосковья.