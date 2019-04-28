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28.04.2019 18:58
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Застрявшие в Гуанчжоу россияне отправились в Москву

Текст: Игорь Дунаевский

Проблема с группой россиян, застрявших в аэропорту китайского Гуанчжоу, благополучно решена. Большинство из них (23 человека) вылетели в Москву. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщили в генеральном консульстве России в Гуанчжоу, уточнив, что оставшиеся четыре туриста решили самостоятельно приобрести билеты на рейс до Санкт-Петербурга.

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Россияне транзитом через Китай возвращались на родину с курортов Индонезии и Таиланда. Трудности с посадкой на рейс Гуанчжоу-Москва возникли из-за наличия на пути еще одной остановки в китайском городе Ухань, что делало эту часть перелета внутренней и требовало наличия транзитной визы.

Российские дипломаты связались с китайскими властями, которые, отреагировав на запрос, в ускоренном порядке оформили транзитные визы для всех туристов. "Кроме того, китайская сторона приняла решение о бесплатной замене авиабилетов до города Урумчи на рейс CZ6884, который сегодня же в 18:50 вылетел в Урумчи и далее в Москву", - сообщили в дипмиссии.

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