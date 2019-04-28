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28.04.2019 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге по факту крушения катера возбуждено уголовное дело

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в связи с крушением прогулочного катера на Финском заливе у Канонерского острова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование ведется в рамках части 2 статьи 263, которая предусматривает ответственность за нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта, из-за которых погиб человек.

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Дело в том, что одна из девушек, спасенных с катера, скончалась в больнице. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Также у Канонерского острова сейчас работают спасательные бригады. Они ведут поиски одного из пассажиров судна, который пропал без вести при крушении.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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