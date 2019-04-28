В Петербурге по факту крушения катера возбуждено уголовное дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в связи с крушением прогулочного катера на Финском заливе у Канонерского острова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование ведется в рамках части 2 статьи 263, которая предусматривает ответственность за нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта, из-за которых погиб человек.

Дело в том, что одна из девушек, спасенных с катера, скончалась в больнице. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Также у Канонерского острова сейчас работают спасательные бригады. Они ведут поиски одного из пассажиров судна, который пропал без вести при крушении.