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28.04.2019 21:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Безделушки от Бетховена

В Петербурге прошел традиционный весенний концерт Григория Соколова
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)
Григорий Соколов вышел на сцену Большого зала филармонии в 54-й раз, если считать его первое выступление в 1964 году, когда он, еще учащийся ССМШ, исполнил в отчетном концерте десятилетки "Рондо о потерянном гроше" Бетховена.
С начала 2000-х годов Григорий Соколов выступает только сольно и дает 80 концертов в год. Фото: Станислав Левшин С начала 2000-х годов Григорий Соколов выступает только сольно и дает 80 концертов в год. Фото: Станислав Левшин
С начала 2000-х годов Григорий Соколов выступает только сольно и дает 80 концертов в год. Фото: Станислав Левшин

Пианисту, родившемуся в Ленинграде, в следующем году исполнится 70. Так повелось, что играет он в России раз в год, как правило, в апреле, в месяц своего рождения, исключительно в Большом зале филармонии, и эту традицию менять не собирается.

В Европе его можно, конечно, услышать чаще. А вот в Америке музыкант не появляется совсем, вероятно, из-за неприязни к долгим перелетам. Но как бы ни обожали Соколова фанаты пианиста, они прекрасно знают, что в лучших концертных залах мира он будет исполнять одну и ту же концертную программу на протяжении целого сезона.

Отличаться могут только бисы, которых все ждут с особым интересом, поскольку пианист устраивает из них ни с чем несравнимое интеллектуальное путешествие в мир музыкальных ассоциаций.

Григорий Соколов меняет свои программы, как правило, без резких поворотов. На этот раз пианист собрал свою программу в основном из любимого жанра миниатюр.

Фото: Отдел информации и общественных связей Московской филармонии
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Одиннадцать багателей, или "безделушек" op.119 Бетховена пианист исполнил "в тени" его же иронично-имперской Третьей до-мажорной сонаты, переведя все внимание на лирическую, интимную, скрытую сторону его богатейшего внутреннего мира.

Во втором отделении в интермеццо и пьесах 118 и 119 опусов Брамса, духовного преемника Бетховена музыкант показал, во что проросли эти миниатюрные "безделушки", которые уже в ХХ веке станут главным жанром композиторского высказывания.

Негромкая игра Соколова всегда отличалась повышенной ассоциативностью. В сумрачном ми-бемоль минорном интермеццо послышались краски Рахманинова - его романсов из символистского опуса 38. Каково было удивление, когда соль-диез минорная "прелюдия с колокольчиками" Сергея Васильевича стала одним из бисов.

После ля-бемоль-мажорного "Музыкального момента" Шуберта и си-минорной мазурки Шопена на бисах последовало еще одно интермеццо Брамса, задавшее еще один мотив ассоциаций.

Он пророс в прелюдии "Шаги на снегу" Дебюсси, неожиданно продолжившийся в скорбной поступи героя, несущего крест в хоральной прелюдии Баха "Взываю к тебе, Господи" в обработке Бузони, и отправившей слушателей куда-то в безбрежный космос.

Справка "РГ"

Григорий Соколов - выдающийся российский пианист, победитель III Международного конкурса имени П. И. Чайковского, народный артист РСФСР. Выпускник Ленинградской консерватории. С 1990-х годов по настоящее время живет в Вероне, Италия. С начала 2000-х годов выступает только сольно: дает 80 концертов в год. Введен в Зал славы журнала Gramophone.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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