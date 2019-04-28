Житель Петербурга лишился руки при взрыве на Октябрьской набережной

Полиция Петербурга начала проверку обстоятельств взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который произошел у дома №40 по Октябрьской набережной.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, установлено, что снаряд нашел 20-летний сборщик металлолома. Он получил ранение.

Что именно привело к детонации устройства, сейчас выясняется.

Мужчина доставлен в ближайшую больницу. ТАСС со ссылкой на источник в администрации Невского района сообщает, что при взрыве пострадавшему оторвало руку.

Сейчас на месте взрыва работают сотрудники полиции и Росгвардии.