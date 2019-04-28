Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон. Об этом сообщили в агентстве "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, в салоне машины обнаружены тела трех женщин. Двое мужчин смогли выбраться из автомобиля, однако тоже погибли. Напомним, трагедия произошла утром, неподалеку от города Константиновска, на правом берегу реки Дон.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров устанавливаются.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с берега в реку Дон.