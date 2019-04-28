В Краснодаре суд оставил под стражей хирурга-"Франкенштейна"

В столице Кубани состоялось заседание суда, на котором было рассмотрено обращение адвокатов пластического хирурга Алены Верди (ее в городе окрестили "доктором Франкенштейном") о переводе ее из СИЗО под домашний арест. Как сообщили "РГ" пострадавшие от действий врача клиенты, представитель Фемиды отклонил просьбу защиты подозреваемой и оставил женщину под стражей до 3 июня.

Напомним, как развивалось это громкое дело. 36-летняя гражданка Украины Антонина Горбунова (оказалось, что это именно она скрывается под именем Алены Верди) представлялась лучшим пластическим хирургом чуть ли не всего юга страны: на руках диплом Киевского медицинского государственного университета (не исключено, является подделкой) и множество сертификатов о повышении квалификации. Женщины верили в отшлифованные рекламой благодарственные отзывы в интернете и записывались на консультацию к врачу.

По данным следствия, от рук лжехирурга пострадала не одна женщина. Так, у 38-летней жительницы Краснодара после операции по изменению формы век возникли серьезные осложнения: она не смогла закрывать один глаз из-за нехватки кожи. В другом случае подтяжка груди 37-летней пациентке обернулась развитием онкологического заболевания. А еще потерпевшие рассказали, что их оперировали не только в клинике, но и на дому, и даже в подвальных каморках, оборудованных под кабинет.

В начале апреля правоохранители задержали пластического хирурга в аэропорту кубанской столицы при попытке вылететь в Израиль.

А пятого апреля суд на два месяца заключил Анну Верди под стражу по обвинению в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителя.

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Кубани продолжается расследование уголовного дела по обвинению 36-летней врача-хирурга в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю (ч.2 ст.238 УК РФ).

Известно, что на данный момент заявления с требованием наказать этого "доктора" уже написали десять женщин. Не исключено, пострадавших на самом деле окажется намного больше.