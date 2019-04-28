В Крыму рассказали об ожиданиях от новой власти на Украине

Новый президент Украины должен политически признать Крым частью России, считает первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс. По его словам, предшественник Владимира Зеленского посещал полуостров в феврале 2014 года накануне проведения референдума, видел настроение крымчан, но так и не смог понять их.

- Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России, - заявил Фикс РИА Новости, добавив, что больше Крыму ничего от Украины не нужно.

По мнению политика, на Украине рано или поздно к власти придут прагматичные люди, которые признают братские связи с Россией. Они поймут, что между странами надо выстраивать братские взаимоотношения, как в нормальной и "дружной семье народов".

Ефим Фикс уточнил, что власти Крыма пригласили избранного президента Украины Владимира Зеленского на полуостров для того, чтобы он сам посмотрел на то, что произошло и происходит в Крыму. Новые власти не должны повторять ошибок своих предшественников, подчеркнул политик.