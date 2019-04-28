Россияне назвали самые полезные опции в автомобиле

Эксперты выяснили, какие опции в автомобиле являются наиболее востребованными у россиян, а какие - оказались пустой тратой денег.

Важней всего - погода в салоне

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Российские водители рассказали, какие автомобильные системы и функции они считают наиболее полезными.

Специалисты агентства "Автостат" провели опрос, участники которого оценивали опции в своем автомобиле по 5-балльной шкале. Как выяснилось, самыми необходимыми в суровых условиях нашей страны являются подогрев лобового стекла (4,68 балла) и система автозапуска (4,58 балла). Причем прогреть машину и очистить стекло ото льда морозным зимним утром - это еще полдела. Не менее важен для отечественных автомобилистов оказался собственный комфорт - опция подогрева сидений набрала 4,53 балла. Кроме того, в разряд "маст-хэв" респонденты записали парктроник и дополнительные подушки безопасности (по 4,55 балла), а также полноразмерное запасное колесо (4,52 балла).

Как отмечает руководитель группы коммерческих сервисов и продаж Авто.ру Роман Цупер, самые популярные у отечественных водителей опции в автомобиле продиктованы российской реальностью. Холодный климат дополняется отсутствием обогреваемых гаражей и теплых парковок, которые есть у немногих. Эксплуатируя автомобиль где-нибудь на Урале или в Сибири, сложно обойтись без подогрева стекла или сидений, а автозапуск - один из самых удобных способов завести автомобиль зимним утром, благодаря периодическому прогреву двигателя в течение ночи. Полноразмерное запасное колесо в России еще одна функция "первой необходимости": при плохом качестве дорожного покрытия или в условиях бездорожья оно позволяет не менять планы и маршрут, а вернуться к ремонту в выбранное время.

Замыкают топ-10 самых полезных автомобильных опций система контроля слепых зон, система превентивного торможения, адаптивные фары и подгорев руля - их средняя оценка составила порядка 4,4 балла. Впрочем, несмотря на важность этих функций в автомобиле, многим российским водителям они не по карману, да и к тому же их необходимость не всегда очевидна.

"Порой, система слепых зон очень мешает при вождении. Огоньки в зеркалах, лишние звуки и другие источники информации могут сбивать с толку и только отвлекать при вождении. Лучше все же смотреть по правильно настроенным зеркалам и держать ситуацию вокруг под своим контролем, - комментирует директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко. - Адаптивные фары - отличная вещь: освещают все и даже больше. Но стоят они значительно дороже того же ксенона и многие производители, даже в премиум-сегменте, отказываются от них ради экономии. Подогрев же руля - необходимая вещь зимой, ведь крайне дискомфортно держать руль при температуре -10 и более. На мой взгляд, в большом городе или глубинке можно отказаться от запаски, но выбрать подогрев сидений, руля и лобового стекла, пренебрегая тем же адаптивным светом".

Люк в машине - деньги на ветер

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Между тем, как известно, далеко не всегда покупатель может выбрать комплектацию автомобиля "под себя". Зачастую к необходимым функциям в рамках пакета "в нагрузку" прилагаются дорогостоящие опции, которые, собственно, и не очень нужны. Так, по мнению участников опроса, самыми бесполезными в автомобиле являются круиз-контроль (4,15 балла), панорамная крыша (4,10 балла), функция распознавания голоса (4,03 балла), подрулевые лепестки переключения передач (3,94 балла) и люк на крыше (3,86 балла).

По словам Дениса Еременко, круиз-контролем (если только не адаптивным), как и лепестками переключения передач в условиях города с бесконечными пробками пользоваться практически невозможно. Как показывает практика, они приходят на помощь только на трассе, когда можно встать в свою полосу и включить круиз-контроль, а лепестками выбирать передачу повыше или пониже.

Функция распознавания голоса в большинстве автомобилей работает очень некорректно и не особо нужна: всегда можно кликнуть пальцем в необходимый пункт меню, а не тратить время и не тешить себя надеждами, что голосовой помощник сработает как надо. Люк и панорамная крыша добавляют красоты и "жирности" комплектации в автомобиле. Но многие не берут эти системы комфорта, чтобы не увеличивать стоимость машины, жертвуя ими ради электронных "плюшек". К тому же люк и панорамная крыша со временем могут доставить проблем из-за протекания или заедающего механизма.

Кроме того, эксперты "Автостата" выяснили, какие автомобильные аксессуары чаще всего приобретают российские водители.

Самым популярным оказался видеорегистратор, о наличии которого в своем автомобиле заявили 65,6% участников опроса. Этот прибор на лобовом стекле поможет восстановить справедливость в суде, а также запечатлеет ситуации на дороге, которые многие показывают своим друзьям и знакомым.

Вторую и третью строчки рейтинга практически с равными результатами заняли чехлы сидений и освежитель воздуха (48,5% и 48,4%), причем данные аксессуары чаще указывали автоледи, которые беспокоятся об уюте не только домашнего очага, но и в машине. В свою очередь, мужчины заметно больше отмечали наличие в своих автомобилях компрессора (56,6% против 37,6% у женщин) и радара-детектора (37,6% против 24% у женщин). Эти варианты ответа заняли четвертую и пятую строчки рейтинга с показателями 47,1% и 30,8% соответственно.

Как говорит Денис Еременко, девушки чаще всего очень тихие и спокойные водители, и им не требуется радар-детектор, поскольку они особо не гоняют и не превышают скоростной режим. Компрессор же автоледи не жалуют, видимо, потому, что им проще поискать помощи среди мужчин, чем самим заниматься "грязной работой".

"А вот чехлы - вещь своеобразная. Конечно, они сохраняют салон в сохранности, но общий вид и тактильные ощущения определенно портят. На мой взгляд, лучше чаще ухаживать за текстильным салоном, чем пытаться сохранить первозданность интерьера для того, чтобы потом дороже продать автомобиль", - советует эксперт.

О вкусах не спорят

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Кстати, владельцы отечественных машин, в отличие от участников остальных групп, на первое место по необходимости поставили как раз чехлы для сидений (66%), а не видеорегистратор. Возможно, это связано с тем, что у российских автомобилей качество обшивки сидений оставляет желать лучшего.

Любопытно, что даже в выборе аксессуаров предпочтения водителей отличаются в зависимости от класса и марки автомобиля. Так, владельцы китайских машин чаще других отмечали наличие в своих автомобилях целого ряда аксессуаров - освежителя воздуха, компрессора, радара-детектора, рейлингов на крыше и дефлекторов, но реже остальных - наличие чехлов для сидений и механического противоугонного устройства. В свою очередь, у владельцев иномарок третьим по популярности аксессуаром стала подсветка зоны выхода (около 45%), хотя в общем рейтинге она занимает лишь восьмую позицию.

Как полагает консультант Frost & Sullivan Иван Кондратенко, владельцы иномарок, в особенности более дорогих, заботятся о чистоте, и подсветка зоны выхода - важная для них опция, учитывая российские погодные условия и частую слякоть. А вот ненужность механического противоугонного устройства для китайских машин эксперт объясняет тем, что их владельцы не опасаются угонов, поскольку продукция китайского автопрома, как показывает статистика, не представляет особого интереса для угонщиков.

Выбор дополнительного оборудования зависит от класса автомобиля, подтверждает, в свою очередь, директор по маркетингу компании "Рольф" Юлия Овчинникова. По ее словам, в массовом сегменте на первом месте - все, что обеспечивает безопасность и сохранность автомобиля: противоугонные системы различных конструкций, металлическая или композитная защита картера двигателя.

С повышением класса автомобиля разнообразие предпочтений клиентов возрастает, а в премиум-классе востребованы различные варианты индивидуализации, чтобы сделать автомобиль непохожим на другие - от декоративных насадок на глушитель до эксклюзивных аэродинамических обвесов.