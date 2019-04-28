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28.04.2019 15:51
Рубрика: Власть

В Кремле назвали Ким Чен Ына опытным и образованным лидером

Текст: Айсель Герейханова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лидера КНДР Ким Чен Ына осведомленным, профессиональным главой государства. При этом он отметил, что де-юре северокорейский лидер "не является главой государства, но де-факто является".

"В расширенном формате (переговоров, - прим. "РГ"), честно говоря, северокорейский лидер показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Официальный представитель Кремля добавил, что Ким Чен Ын "владеет деталями, он очень живо реагирует, прекрасно осведомлен обо всем, имеет свою позицию".

"Поэтому, действительно, он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", - подчеркнул Песков.

Он также отметил осведомленность Ким Чен Ына "о всех нюансах двусторонних проектов или потенциальных двусторонних проектов, которые могут весьма оперативно разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые, к сожалению, сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества".

Напомним, ранее Владимир Путин по итогам первой встречи с северокорейским лидером во Владивостоке рассказал журналистам, что Ким Чен Ын показался ему человеком достаточно открытым. Путин отметил, что лидер КНДР ведет свободную дискуссию по всем вопросам, касающимся санкций, ООН и отношений с США.

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