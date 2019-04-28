Владимир Путин отметил важную роль Пасхального фестиваля

Глава государства направил приветствие участникам и гостям Московского Пасхального фестиваля.

"Объединяя талантливых исполнителей и творческие коллективы из России и других стран, фестиваль завоевал широкое признание, стал большим, по-настоящему праздничным событием для ценителей музыкального искусства во всем мире", - подчеркнул президент.

"Важно, что благодаря организаторам и главному вдохновителю этого замечательного проекта Валерию Абисаловичу Гергиеву фестиваль остается верен своим традициям: с неизменным успехом проходит в разных городах, радует публику богатой и насыщенной программой", - оценил Владимир Путин.

В этом году программа посвящена знаменательным юбилеям великих русских композиторов - Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского.

Глава государства также отметил, что в рамках форума всегда уделяется приоритетное внимание реализации масштабных социальных, благотворительных, просветительских проектов.