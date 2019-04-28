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28.04.2019 12:55
Рубрика: Власть

Владимир Путин отметил важную роль Пасхального фестиваля

Текст: Кира Латухина
Глава государства направил приветствие участникам и гостям Московского Пасхального фестиваля.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

"Объединяя талантливых исполнителей и творческие коллективы из России и других стран, фестиваль завоевал широкое признание, стал большим, по-настоящему праздничным событием для ценителей музыкального искусства во всем мире", - подчеркнул президент.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Важно, что благодаря организаторам и главному вдохновителю этого замечательного проекта Валерию Абисаловичу Гергиеву фестиваль остается верен своим традициям: с неизменным успехом проходит в разных городах, радует публику богатой и насыщенной программой", - оценил Владимир Путин.

В этом году программа посвящена знаменательным юбилеям великих русских композиторов - Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского.

Глава государства также отметил, что в рамках форума всегда уделяется приоритетное внимание реализации масштабных социальных, благотворительных, просветительских проектов.

Власть Работа власти Госуправление Культура Музыка Классика Президент
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