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28.04.2019 10:19
Рубрика: Власть

Путин поздравил православных с Пасхой

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

"Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времен и духовных традиций, которые служат единению нашего народа", - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Глава государства отметил большую, вдохновляющую роль РПЦ и других христианских конфессий в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия, искреннюю заботу об укреплении семейных ценностей, воспитании детей. "Эта многогранная, истинно подвижническая работа достойна самого высокого признания", - считает он. Президент пожелал всем мира и благополучия.

Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, Светланой Медведевой и мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель РПЦ также освятил икону "Спас Нерукотворный", созданную на средства главы государства для главного храма Вооруженных Сил. За обрядом наблюдали президент, председатель правительства, министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы. Скоро икона будет показана войскам, а затем займет место в храме в подмосковном парке "Патриот".

Фото: РИА Новости
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В поздравлении Патриарху Путин отметил его высокую миссию и преданное пастырское служение, а также непререкаемый авторитет у граждан нашей страны. "Они уважают вас как мудрого духовного наставника, твердо и последовательно отстаивающего непреходящие ценности православия. Ценят ваш большой подвижнический труд, огромный личный вклад в сбережение наших многовековых исторических, культурных, духовных традиций", - подчеркнул глава государства.

"Под вашим предстоятельством Русская православная церковь активно и созидательно участвует в жизни страны и общества, заботится о воспитании молодежи, укреплении института семьи, защите материнства и детства. Многое делает для поддержания мира и согласия в России", - заключил президент.

Власть Работа власти Госуправление Общество Ежедневник Праздники Президент Празднование Пасхи
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