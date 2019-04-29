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29.04.2019 09:44
Рубрика: ПДД

ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД

В России в скором времени может появиться единая цифровая база злостных нарушителей правил дорожного движения. В ней будет содержаться полная информация о водителях, которые в течение года получили десятки штрафов или были лишены водительских прав. При этом в базу будут заносить данные как о россиянах, так и об иностранных гражданах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил в интервью "Известиям" начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров, для злостных нарушителей ПДД и тех, кого лишали прав, могут также ввести запрет на работу в сфере пассажирских перевозок.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан", - пояснил Мишуров.

Кроме того, Госавтоинспекция намерена получить информацию и о пациентах, которые состоят на учете в психоневрологических или наркологических диспансерах. По словам начальника управления ГИБДД, в настоящее время некоторые частные организации нередко выдают таким людям справки, позволяющие претендовать на получение водительского удостоверения. Новая мера позволит исключить возможность выдачи прав этой категории граждан. "Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда", - подчеркнул Мишустин.

Еще одно ужесточение касается напрямую иностранных граждан - ведомство внесло в правительство законопроект, обязывающий имеющих вид на жительство иностранцев пересдавать экзамены на получение водительских прав. Это правило также коснется и россиян водительским удостоверением другого государства.

#ПДД #ГИБДД #нарушения ПДД