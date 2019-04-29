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29.04.2019 16:34
Рубрика: Культура

В Перу нашли следы "сражения" инков с мумиями

Текст: Денис Передельский
Фото: Livius Drusus / Universite libre de Bruxelles Фото: Livius Drusus / Universite libre de Bruxelles
Фото: Livius Drusus / Universite libre de Bruxelles

Сотрудники Центра археологических исследований Свободного университета Брюсселя при раскопках в городе Пачакамак на территории Перу обнаружили кладбище со следами осквернения могил возрастом около 1000 лет.

Как сообщает Archaeology News Network, археологи обнаружили 1000-летнее кладбище примерно в 40 километрах к юго-востоку от Лимы. Многие захоронения оказались групповыми.

Фото: https://phys.org
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Люди были погребены в глубоких могилах, в захоронениях находились ритуальные подношения, в том числе керамика и морские раковины, считавшиеся украшениями.

Ученые отмечают, что у большей части погребенных были очень тяжелые заболевания. Это подтверждает легенду о том, что Пачакамак был религиозным центром, известным силой исцеления.

Этот город основали представители культуры вари около 200 года н.э. Однако большинство крупных общественных зданий и храмов были построены в нем культурами лима и ихсма между 800 и 1450 годами.

Затем это государство вошло в состав империи инков. Последние уважали местного бога-создателя Пачу Камака, давшего имя городу, и включили его в свой пантеон. Они призывали паломников со всей страны посетить местные храмы.

В то же время, как показали раскопки, инки абсолютно не уважали умерших представителей других культур. Так, один из своих храмов они возвели на обнаруженном в ходе раскопок кладбище, предварительно осквернив его.

Фото: Lebanon Divers Syndicate, HO
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Археологи нашли доказательства "целенаправленных действий против мумий" - почти у всех погребенных отсутствуют головы или конечности. По мнению ученых, это говорит о том, что инки сознательно оскверняли древние могилы.

При этом к своим собственным захоронениям они относились с почтением. Открытие показывает, что инки продвигали лишь некоторые религиозные традиции местных жителей. Но они не почитали чужих усопших так, как своих собственных предков.

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