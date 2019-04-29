Каким будет "семейный" график детсадов и школ

В министерстве просвещения рассказали, по каким принципам планируется оптимизировать графики работы детских садов и школ. Цель - не только в том, чтобы сделать их более удобными для семей, но и расширить возможности для дополнительного образования: посещения кружков, секций, культурной программы для детей.

- Министерство проведет совместную работу со всеми регионами страны, определив меры для совершенствования графиков работы детских садов и школ, - рассказали "Российской газете" в ведомстве. - Ключевая задача - обеспечить целостность и непрерывность образовательного процесса для каждого ученика, предоставляя комфортные условия режима работы для родительского сообщества и расширяя возможности для дополнительного образования детей, участия в кружковой деятельности, посещения театров и музеев.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ, изучить опыт регионов по внедрению в образовательных учреждениях "семейного графика". Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.