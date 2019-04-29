Косачев: Давление Запада не помешает отношениям России и Ирана

Давление Запада на Россию и Иран не помешает развитию их двусторонних отношений, уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Такое мнение он высказал в понедельник на встрече с главой иранского Стратегического совета по внешним связям Сейедом Камалом Харрази.

Сенатор напомнил, что Иран на протяжении длительного времени находится под мощным давлением, "прежде всего, со стороны Запада", под таким же давлением находится и Россия. Но, к счастью, это никогда не препятствовало и не может препятствовать развитию наших двусторонних отношений", - приводит ТАСС слова Косачева.

По его словам, двусторонние контакты интенсивно развиваются практически во всех сферах. "Очень мощный политический диалог" ведется как на высшем, так и на ведомственном уровне.

Собеседники также обсудили перспективы иранской ядерной программы. Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия как один из вариантов ответа на ужесточение санкций США.

"Естественно, что предел терпения ограничен. В ближайшем будущем мы должны принять серьезное решение по данному вопросу", - сказал Харрази и отметил "огромные усилия" России по сохранению ядерной сделки.