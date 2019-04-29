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29.04.2019 13:35
Рубрика: Власть

Косачев: Давление Запада не помешает отношениям России и Ирана

Текст: Галина Мисливская

Давление Запада на Россию и Иран не помешает развитию их двусторонних отношений, уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Такое мнение он высказал в понедельник на встрече с главой иранского Стратегического совета по внешним связям Сейедом Камалом Харрази. 

Фото: U.S. Navy/ Wikimedia.org
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Сенатор напомнил, что Иран на протяжении длительного времени находится под мощным давлением, "прежде всего, со стороны Запада", под таким же давлением находится и Россия. Но, к счастью, это никогда не препятствовало и не может препятствовать развитию наших двусторонних отношений", - приводит ТАСС слова Косачева. 

По его словам, двусторонние контакты интенсивно развиваются практически во всех сферах. "Очень мощный политический диалог" ведется как на высшем, так и на ведомственном уровне.

Собеседники также обсудили перспективы иранской ядерной программы. Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия как один из вариантов ответа на ужесточение санкций США.

"Естественно, что предел терпения ограничен. В ближайшем будущем мы должны принять серьезное решение по данному вопросу", - сказал Харрази и отметил "огромные усилия" России по сохранению ядерной сделки.

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