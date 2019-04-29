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29.04.2019 19:35
Рубрика: Спорт

Остановить Месси

"Ливерпуль" сыграет в гостях с "Барселоной" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
В Лиге чемпионов настала пора первых полуфинальных встреч. 30 апреля "Тоттенхэм" примет "Аякс", а в среду в "скрытом финале" "Барселона" сыграет с "Ливерпулем".
В последний раз "Барселона" выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году. Фото: Reuters. В последний раз "Барселона" выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году. Фото: Reuters.
В последний раз "Барселона" выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году. Фото: Reuters.

- Мои команды много раз противостояли "Реалу". Но "Барселоне" - никогда. В матчах с каталонцами они всегда являются фаворитами. Надо принять это, - отметил главный тренер английского клуба немец Юрген Клопп.

Немец, безусловно, прав. У команды, за которую выступает знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси, почти всегда больше шансов на успех. При этом "Ливерпуль" сам очень силен в нынешнем сезоне. И он вправе рассчитывать на второе подряд участие в финале Лиги чемпионов. В котором, к слову, "Барселона" в последний раз играла в 2015 году.

Многие специалисты называют противостояние "Ливерпуля" с "Барселоной" "скрытым финалом" Лиги чемпионов

Многие специалисты не без причин считают это противостояние досрочным финалом. Встречаются одни из самых ярких клубов Европы. Интриг здесь хватает: Месси против Мохаммеда Салаха, возвращение бывших кумиров фанатов "Ливерпуля" Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо на "Энфилд", тренерская дуэль Клоппа с Эрнесто Вальверде. Одно можно сказать точно: победитель этой пары будет считаться безусловным фаворитом решающей встречи, которая пройдет 1 июня в Мадриде. При всем уважении к "Тоттенхэму" и "Аяксу".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Каталонцы все еще могут оформить "требл" (победа в чемпионате, Кубке страны и Лиге чемпионов) в нынешнем сезоне. На выходных "Барселона" стала чемпионом страны, победив дома "Леванте" (1:0) благодаря голу Месси. Ее ближайшие цели - завоевание Кубка Испании, в финале которого команда Вальверде встретится с "Валенсией", и триумф в Лиге чемпионов.

В отличие от соперника "Ливерпуль" на "требл" не претендует. Впрочем, вряд ли вылет из Кубка Англии сильно расстроил болельщиков "красных". Команда проводит один из лучших сезонов за последние десятилетия. Она все еще может впервые за 29 лет стать чемпионом страны, а также борется в Лиге чемпионов. Однако шансов на победу в Премьер-лиге, будем откровенны, у "Ливерпуля" не так много. "Манчестер Сити" достаточно обыграть в последних двух турах "Лестер" и "Брайтон", чтобы завоевать "золото". И весьма маловероятно, что "горожане" не справятся с этой задачей.

Забавная статистика: "Барселона" выиграла два последних матча на "Энфилде", в то время как "Ливерпуль" ни разу не уступал на "Камп Ноу", где гостил четырежды. Всего команды встречались восемь раз. Что интересно: преимущество пока у "красных". Англичане одержали три победы, а "сине-гранатовые" - две. И еще: все три противостояния в плей-офф между этими клубами оставались за англичанами.

И все же эксперты отдают небольшое предпочтение "Барселоне". Букмекеры принимают ставки на выход каталонцев в финал с расчетом 1 к 1,68, а "Ливерпуля" - 1 к 2,2.

Во второй полуфинальной паре определить фаворита практически невозможно. После яркого триумфа в противостоянии с "Манчестер Сити" в 1/4 финала "Тоттенхэм" чуть сник. Команда потерпела два поражения и едва не опустилась на пятое место в чемпионате Англии. Но "шпор", как еще называют "Тоттенхэм", выручили их конкуренты, которые теряют очки. И все же это не отменяет того факта, что у лондонцев небольшой кризис.

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На выходных "Тоттенхэм" впервые проиграл на новом стадионе, уступив "Вест Хэму" (0:1). Состав у хозяев был оптимальный, так что ни о какой недооценке соперника не могло быть и речи.

Амстердамцы же, наоборот, находятся в потрясающей форме. Команда Эрика тен Хага лидирует в чемпионате Голландии, на выходных сыграет в финале Кубка страны с "Виллем II" и может выйти в финал главного еврокубка. Так что не только у "Барселоны" все еще есть шанс оформить требл.

- Участие в полуфинале Лиги чемпионов - уже само по себе великолепное достижение. Мы понимаем, насколько силен "Тоттенхэм". Это фантастическая команда. "Аякс" - темная лошадка. Но мы не были фаворитами против "Реала" и "Ювентуса". Все видели, чем это закончилось. Так что у нас есть шансы, - сказал Эрик тен Хаг.

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