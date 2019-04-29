Лукашенко призвал не закрывать глаза на конфликты в Европе

"Надо решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы. В противном случае, зачем создавали организацию?", – поставил вопрос ребром Лукашенко.
В свою очередь Георгий Церетели согласился со своим визави, что в регионе ОБСЕ давно назрели политические сюжеты, требующие обсуждения и решения. "Когда у соседей проблемы, это и твои проблемы. Я согласен с вами, что ОБСЕ - организация очень серьезная, и многие страны, и Беларусь, делают очень много, чтобы усилить ее. Мы за это благодарны", - заявил председатель ПА. Он отметил особый характер дружеских и деловых отношений с председателями палат белорусского парламента, что символизирует активность РБ в ОБСЕ.
Белорусские законодатели в разные годы инициировали несколько резолюций, которые впоследствии были приняты организацией. Они касались сотрудничества в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, борьбы с торговлей людьми, содействия использованию новых источников энергии, развития зеленой экономики, защиты социально-экономических прав, разработки мер реагирования на появление новых психоактивных веществ, продвижения цифровой экономики.
Как уже сообщал "СОЮЗ", Церетели прибыл в белорусскую столицу для участия в двухдневной международной парламентской конференции группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания".