Лукашенко призвал не закрывать глаза на конфликты в Европе

Уже долгое время на площадке ОБСЕ не проводятся встречи глав государств, а ведь в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству накопилось много тем и вопросов, "закрывать глаза на которые ни в коем случае нельзя", констатировал Александр Лукашенко. Об этом президент заявил, сообщает его пресс-служба, 29 апреля на встрече с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели, указав на затянувшиеся кризисы вокруг "Нагорного Карабаха, Приднестровья, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина".

"Надо решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы. В противном случае, зачем создавали организацию?", – поставил вопрос ребром Лукашенко.

В свою очередь Георгий Церетели согласился со своим визави, что в регионе ОБСЕ давно назрели политические сюжеты, требующие обсуждения и решения. "Когда у соседей проблемы, это и твои проблемы. Я согласен с вами, что ОБСЕ - организация очень серьезная, и многие страны, и Беларусь, делают очень много, чтобы усилить ее. Мы за это благодарны", - заявил председатель ПА. Он отметил особый характер дружеских и деловых отношений с председателями палат белорусского парламента, что символизирует активность РБ в ОБСЕ.

Белорусские законодатели в разные годы инициировали несколько резолюций, которые впоследствии были приняты организацией. Они касались сотрудничества в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, борьбы с торговлей людьми, содействия использованию новых источников энергии, развития зеленой экономики, защиты социально-экономических прав, разработки мер реагирования на появление новых психоактивных веществ, продвижения цифровой экономики.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Церетели прибыл в белорусскую столицу для участия в двухдневной международной парламентской конференции группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания".