Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков

Ко Дню Победы ветераны получат по 10 тысяч рублей

Ко Дню Победы участники и инвалиды Великой отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Такие выплаты будут происходить теперь каждый год. Приказ об этом подписал президент России Владимир Путин.

В прошлом году тоже предоставляли выплату в таком же размере. Но она была единовременной. Теперь ветераны могут рассчитывать на нее каждый год. Выплаты касаются как участников войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных отрядах, так и журналистов, разведчиков, контрразведчиков, которые были на передовой. Также выплаты смогут получать ветераны с российским гражданством, которые проживают в Прибалтике.

Счета эскроу: строителям сделали исключение

С 1 мая у строителей появится законное право использовать деньги дольщиков без использования счетов эскроу, на которые надо перейти с 1 июля. Это предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2019 года № 480.

Правда, послабления получат не все. Как раз с 1 мая начнут действовать утвержденные критерии, при соблюдении которых можно будет обойтись без счетов эскроу. Например, готовность проекта должна быть не менее 30 процентов. Впрочем, и в этом условии есть исключения. Одно из них - готовность может быть и 15 процентов. Но это касается объектов, которые в последствии по договору должны быть переданы в государственную или муниципальную собственность, либо связанные с программой сноса ветхого и аварийного жилья.

Дорожные знаки поменяют размер

С 1 мая начинает действовать утвержденный Росстандартом новый ГОСТ, благодаря которому на дорогах можно будет устанавливать знаки для автомобилистов меньшего размера. Речь идет о Приказе Росстандарта №144-СТ от 19 апреля 2019 года, который вводит "ГОСТ Р 58398-2019 Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения".

Сегодня стандарт дорожных знаков определен размерами 70 сантиметров на 70 сантиметров. С 1 мая можно будет устанавливать знаки размером 50 сантиметров на 50 сантиметров и даже 40 сантиметров на 40 сантиметров. Однако новые дорожные знаки разрешено использовать лишь в центре городов и в кварталах исторической застройки. На автотрассах, где можно разгоняться до больших скоростей, знаки останутся старого, большого, формата.

И что особенно важно: новый ГОСТ не будет строго обязательным для применения. Городские администрации сами вправе решать, надо ли им переходить на уменьшенный размер. До того, как Росстатндарт окончательно утвердил новый ГОСТ, в некоторых городах были проведены эксперименты с "маленькими" знаками. В том числе и в Москве, где на некоторых улицах установили знаки размером меньше 70 сантиметров на 70 сантиметров.

ГОСТ Р 58398-2019 также позволяет применять новые указатели "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные знаки ("Платная парковка", "Парковка для инвалидов" и так далее).

Амнистия капиталов пройдет на новых условиях

С 1 мая в рамках третьего этапа амнистии капиталов бизнесмены смогут подавать декларации о своих зарубежных активах. И делать это можно будет до 29 февраля 2020 года включительно. Эти даты значатся сегодня в дополнительном 3 пункте статьи 5. "Сроки предоставления деклараций" законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Документ уже принят Госдумой в первом чтении. До 13 мая депутаты должны предложить свои поправки ко второму чтению. Если в окончательной редакции закона даты начала и окончания третьего этапа амнистии капитала не изменятся, то май-2019 войдет в историю как начало третьей волны подачи деклараций.

Как уже писала "Российская газета", согласившись на амнистию, предприниматель освобождается от налоговой и административной ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. А по некоторым экономическим статьям и от уголовной ответственности. Бизнесмены также могут не платить налог с прибыли от продажи активов. А полученные дивиденды будут облагаться налогом по сниженной ставке в 5 процентов.

Напомним, что третий этап амнистии капиталов фактически начался с 15 марта 2019 года. Его особенностью может стать то, что деньги и активы должны быть обязательно переведены из-за рубежа в Россию. До этого нужно было их только задекларировать. Впрочем, дождемся вступления в силу нового закона. По экспертным оценкам, это должно произойти в мае.

Социальных пособий в "Мире" прибавится

Только на карту "Мир" теперь будут зачислять несколько социальных пособий, в том числе и "детские деньги". Об этом говорится в поправках в Постановлении Правительства РФ от 01.12.2018 года № 1466, сообщает официальный сайт Фонда социального страхования РФ (ФСС). Здесь же перечисляются и пять видов пособий, которые начнут перечислять на карту "Мир". Это пособие по временной нетрудоспособности россиян, которые попали под воздействие радиации.

Пособие по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при рождении ребенка. И, наконец, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. ФСС рекомендует получателям этих пособий при заполнении заявлений на выплату указывать номер карты "Мир".

Еще одна очень важная информация от ФСС. "Перечисление ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплата которого началась до 1 мая 2019 года, - говорится на сайте фонда, - может осуществляться на банковский счет, к которому не привязана карта "Мир", до окончания срока действия карты международных платежных систем. Но не позднее 1 июля 2020 года". Также Фонд социального страхования предлагает в случае, если возникнут вопросы по этой теме, звонить на единый номер горячей линии (383) 373-02-55.

Фельдшерам добавили два тонометра

4 мая вступают в силу дополненные правила оказания россиянам первичной медико-санитарной помощи. Это предусмотрено Приказом Минздрава РФ от 27.03.2019 № 164н "О внесении изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению от 15 мая 2012 г. № 543н". Например, в арсенале медиков врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта) будет теперь оборудование для определения артериального давления. И еще тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления. С его помощью все делается через веко без контакта с роговицей.

Также в положении появилось новое Приложение N 24. "Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады". Здесь предусмотрено все необходимое для бригады, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь. А также для бригады профилактического медицинского осмотра. Для проведения первого этапа диспансеризации. Есть еще Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для проведения флюорографии. Для маммографии.

Мобильные медицинские бригады оказывают первичную медико-санитарную помощь, в том числе и жителям населенных пунктов, расположенных вдали от больниц и поликлиник, а также к которым трудно добраться из-за погодных или географических условий.

Грузовикам ограничат проезд по трассам

С 20 мая грузовикам временно будет ограничен проезд по дорогам общего пользования федерального значения. Об этом говорится в Приказе Федерального дорожного агентства от 11.04.2018 г. № 1088. Таким образом, если температура воздуха превышает +32 градуса с 20 мая по 31 августа, тяжеловесным транспортным средствам асфальтированные дороги будут закрыты. При такой высокой температуре грузовики смогут ездить по федеральным трассам только с 22.00 до 10.00 часов. Это сделано для того, чтобы сохранить дорожное покрытие в жаркие дни.

Табло с курсом валют перенесут в помещение банков

С 24 мая данные о курсах иностранных валют банки обязательно должны размещать только внутри своих помещений. Таково Указание Банка России от 22.02.2019 N 5076-У. Есть в нем оговорка: это не касается публикации курсов валют в СМИ, Интернете и в мобильных приложениях банков.

Зато банки получили право устанавливать и изменять курсы с помощью автоматизированной банковской системы. Но с учетом определенных правил. Например, если клиент передал наличную валюту, то кассир обязан ему сообщить о курсе, установленном с помощью автоматизированной системы. Затем получить согласие клиента и зафиксировать одобренный курс. И уже по нему провести операцию. "В том числе, говорится в документе ЦБ, в случае изменения курса иностранной валюты с использованием автоматизированной банковской системы после его фиксации кассовым работником".

Еще одна страна отменила визы для российских туристов

С 25 мая российские туристы смогут поехать на отдых в Коста-Рику без оформления виз. Об этом говорится в сообщении МИД России. Но есть условие: находиться в этой стране без виз можно будет не более 90 календарных дней.