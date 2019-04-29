Минфин: Третий этап амнистии капитала стартует в России 1 июня

Там уточнили, что поправки с новой датой будут внесены в законопроект, который находится на рассмотрении Госдумы, ко второму чтению. Оно может состояться 18 мая.

Условия "продленной" кампании по добровольному декларированию зарубежных счетов и активов предполагают, что воспользоваться могут те, кто готов перевести деньги и активы в Россию (раньше такого требования не было). Все действовавшие во время проведения второго этапа амнистии гарантии - освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства - при соблюдении этих условий сохраняются.

Продлена будет и увязанная с амнистией льгота, подразумевающая освобождение владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК) от налога на доходы физлиц при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ в этом году.

Активы, которые будут возвращаться из-за рубежа в это время, предлагается регистрировать в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области. Они были созданы в 2018 году для защиты бизнеса от воздействия западных санкций и привлечения крупных компаний в российскую юрисдикцию. Зарегистрированные за границей компании могут "перепрописаться" в России, инвестировав в экономику региона 50 миллионов рублей.