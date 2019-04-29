На Красной площади началась первая ночная репетиция Парада Победы

На Красной площади в Москве началась первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в параде участвуют более 13 тысяч человек. Из них в составе механизированной колонны - более 400 человек, а в парадном строю авиации - более 170 летчиков. По Красной площади пройдут свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники.

Кроме того, впервые в совместной тренировке пеших парадных расчетов и механизированной колонны на Красной Площади принимают участие кабриолеты Aurus.

Механизированную колонну возглавляет танк Т-34, за которым следуют колонны автомобилей "Тигр-М", автомобилей "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ" и самоходными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1", защищенных автомобилей "Тайфун-К" 4х4.

Участникам Парада Победы на Красной Площади предстоит провести еще одну тренировку 4 мая и генеральную репетицию 7 мая.