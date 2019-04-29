Начальника тюрьмы в Гуантанамо уволили за профнепригодность

Начальник тюрьмы в Гуантанамо, бригадный генерал Джон Ринг был уволен со своего поста за "неспособность командовать подразделением". Иными словами - за "утрату доверия".

"Командир Южного командования США, адмирал ВМС США Крейг Фаллер 27 апреля освободил контр-адмирала ВМС США Джона Ринга, командующего Объединенной оперативной группой - Гуантанамо, из-за потери уверенности в его способности командовать", - говорится в заявлении Аманды Азубуйке, представителя Южного командования США.

Ринга сменит бригадный генерал армии США Джон Хасси, заместитель командующего Юного командования. Азубуйке сообщила ABC News, что служебное расследование в отношении начальника тюрьмы в Гуантанамо было начато в марте этого года.

Результаты расследования были представлены адмиралу Фаллеру в середине апреля. В субботу Фаллер лично сообщил Рингу, что его освобождают от исполнения служебных обязанностей во время встречи в штаб-квартире Южного командования США во Флориде.

Ринг был командиром тюрьмы Гуантанамо с апреля 2018 года, и, по данным New York Times, должен был покинуть свой пост 11 июня. "Подавляющее большинство командиров завершают свои миссии с отличием, - заявила представитель Южного командования. - Когда они терпят неудачу, мы считаем наших лидеров ответственными за провал, что отражает то значение, которое мы придаем доверию и доверию общественности к нашим военным лидерам". Ринг будет временно переведен на другие должности в Южном командовании США.

Гуантанамо постоянно сотрясают внутренние скандалы. Самый громкий из них разгорелся в 2015 году, когда Джон Неттлтон, начальник дислоцированной здесь американской военно-морской станции, небольшого подразделения, которое не подчиняется начальнику тюрьмы, не просто был уволен со своей должности. Он отправился за решетку из-за громкого любовного скандала, закончившегося смертью одного из его фигурантов.

Во время новогодних праздников 2015 года, подвыпивший подчиненный Неттлсона Кристофер Тур кричал на вечеринке в клубе офицеров, что у командира есть роман с его женой Ларой, которая работала директором Центра обслуживания семьи и флота на базе. Вскоре Тур направился в соседнюю резиденцию Неттлсона, и двое мужчин подрались, в результате чего Тур получил рваную рану головы. После этого он исчез, и его тело было найдено два дня спустя в водах залива Гуантанамо. Вскрытие показало, что он утонул, но у него были зафиксированы переломы ребер и рваная рана на голове. По словам дочери Неттлсона, офицеры ругались и дрались около получаса.

С того момента, как начались поиски, и в течение всего последующего расследования, Неттлсон не говорил персоналу базы, следователям или начальнику тюрьмы Гуантанамо, что Тура последний раз видели у него дома.

Он ложно утверждал, что последний раз видел Тура в Офицерском клубе. Следователи позже определили путем анализа ДНК, что пятна крови, найденные в доме Неттлсона, принадлежали Туру. Они также выяснили, что у Неттлсона и Лары Тур любовные отношения начались в 2014 году.

Через три недели после исчезновения Тура Неттлсон был освобожден от командования и назначен на административную работу в Джексонвилле в ожидании результатов совместного расследования Морского уголовного розыска и Министерства юстиции. Суд над Неттлсоном, которого обвиняют в убийстве подчиненного, начался только в январе 2019 года. Вынесение приговора офицеру ожидается в ближайшее время.

По оценкам наблюдателей, руководству тюрьмы за все время после ее открытия в 2002 году по распоряжению Джорджа Буша-младшего так и не удалось создать нормальные бытовые условия и облегчить жизнь заключенным, а также работающим здесь по контракту военнослужащим и вольнонаемным гражданским лицам.

В прошлом году администрация Дональда Трампа дала понять, что американцы еще на 25 лет останутся на базе Гуантанамо. Американские правозащитники и общественность подвергли резкой критике тогдашнее решение главы Белого дома, ставящее крест на планах предыдущей администрации Обамы закрыть тюрьму.

"Трамп совершает большую ошибку, способствуя настоящему бедствию в сфере национальной безопасности и прав человека, - заявила Хина Шамси, директор проекта национальной безопасности "Американского союза гражданских свобод".

- Пытаясь дать новую жизнь тюрьме, которая символизирует Америку, одобряя пытки и незаконное бессрочное содержание под стражей, Трамп не сделает эту страну более безопасной. Представление о том, что Гуантанамо является "стоящей тюрьмой", было бы смешным, если бы оно не было столь трагичным. Помимо неисчислимых человеческих страданий, налогоплательщикам требуется более 445 миллионов долларов в год, чтобы содержать 41 человека, находящихся сейчас там. Конгресс должен помешать президенту Трампу продолжать незаконные задержания".

В Белом доме ответили на эти обвинения заявлением о том, что "задержание врагов, захваченных в результате вооруженного конфликта, является законным и необходимым инструментом ведения боевых действий, который должен оставаться доступным для Соединенных Штатов".

Тем временем Гавана настоятельно требует ухода североамериканцев с части острова, оккупированной ими в 1903 году после окончания американо-испанской войны в качестве одного из основных условий нормализации отношений между двумя странами. Однако продвигавший эту идею президент США Барак Обама так и не смог заручиться поддержкой на закрытие тюрьмы со стороны конгресса, где очень сильны позиции антикастровского лобби.

Что известно о Гуантанамо

Тюрьма в Гуантанамо, условия содержания в которой вызвали осуждение правозащитников и общественности во всем мире, была открыта 17 лет назад. Сюда везли боевиков, подозреваемых в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, а также джихадистов, захваченных в плен во время американской интервенции в Афганистан. В первой половине 2000-х годов здесь находились до 800 заключенных, в отношении которых проводились пытки со стороны ЦРУ, санкцию на которые дал президент США Джордж Буш-младший.

Не случайно, что тюрьма Гуантанамо стала символом политики двойных стандартов, проводимых Соединенными Штатами. Вашингтон на любых мировых площадках обвинял Кубу и Россию в ущемлении прав человека, находя для этого "мифические поводы", а сам до суда содержал в нечеловеческих условиях подозреваемых в терроризме: заключенных подвешивали к потолку, оставляли без сна несколько суток, практиковали потопление в воде, одному из них, для "усмирения", выкололи глаз.

Сейчас в центре осталось 40 заключенных в возрасте от 37 до 71 года. Самый известный из них - гражданин Йемена Али Хамза Ахмад аль-Бахлул, адъютант Усамы бен Ладена, который был приговорен к пожизненному заключению. 26 из заключенных считаются особо опасными и не подлежат какой-либо амнистии. При этом последний заключенный переступил порог тюрьмы более 10 лет назад. Новые подозреваемые в терроризме, несмотря на утверждения Трампа отправить в Гуантанамо пособников террористов и лиц, причастных к террористическим атакам, здесь не появляются. При том, что американцы захватили в Сирии и Ираке немалое количество боевиков ИГИЛ (группировка запрещена в РФ).