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29.04.2019 22:35
Рубрика: В мире

Названа личность угрожавшего внуку императора Японии

Текст: Александр Ленин

В Японии полицейские задержали мужчину, который, предположительно, оставил два ножа на ученической парте принца Хисахито, внука действующего императора Акихито. Стражи порядка арестовали 56-летнего Каору Хасэгаву в одном из отелей города Хирацука префектуры Канагава, передает телерадиокомпания NHK       

Фото: iStock
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В настоящее время с ним работают следователи. Точные мотивы действий предполагаемого преступника пока остаются неизвестными.

Накануне японец проник в здание школы в столичном районе Бункё-ку. На нем были каска и синий комбинезон рабочего. Мужчина оставил на парте, за которой сидит принц Хисахито, два ножа, что можно истолковать как угрозу члену монаршей семьи.

Правоохранители вышли на след нарушителя только после того, как внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения.

В мире Восточная Азия Япония
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