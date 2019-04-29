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29.04.2019,  
13:48
Текст:  Алексей Брусилов

Не потянут: как быстро "утонет" новейший украинский БТР "Атаман"

На Украине планируется создать специальный бронетранспортер для корпуса морской пехоты. Об этом сообщается на сайте ldc.org.ua.

Судя по размещенным изображениям, "новинка" на самом деле является укороченной версией представленного в 2016 году БТР "Атаман". Если первоначально демонстрировалась четырехосная бронемашина, то "морпеховский вариант" станет только трехосным.

Сообщается, что его полная масса будет составлять 23,5 тонны. В качестве основного вооружения используется 30-мм автоматическая пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом, а также противотанковый управляемый комплекс "Барьер".

Фото: SPC. BILL MOHL, US Army / wikimedia.org
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Модификации данного боевого модуля применены на БТР-3, БТР-4, а также печально известных бронекатерах "Гюрза-М".

Несмотря на такой солидный вес, бронирование позволит выдерживать 12,7-мм пули только в лобовой проекции.

Двигатель мощностью 558 л.с., а также автоматическая коробка передач будут импортными.

Пока не сообщается о том, какую скорость "Атаман" будет способен развивать по суше, а также, что очень важно для техники морской пехоты, по воде. Экипаж бронетранспортера -3 человека. Десант - до 6 бойцов.

Создание такого вида техники на Украине еще раз продемонстрировало, что уже имеющийся БТР-4М совершенно не годится для использования в морских десантных операциях, и отказ от него был правильным шагом со стороны Индонезии.

В то же время и необходимость разработки "Атамана" воспринимается скептически. Украинская морская пехота сравнительно малочисленна - всего лишь две бригады, и закупки специализированных машин для них не оправданы экономически.

К тому же существуют большие сомнения, что фирма, занимающаяся этой темой, способна довести ее, что называется, "до ума". Известно, что вначале эта компания собиралось переделывать в такие бронетранспортеры старые советские БТР-60ПБ. Однако данная инициатива не вызвала энтузиазма у командования ВСУ. Похоже, теперь они решили зайти с другой стороны.

Складывается мнение, что перед нами очередная попытка "пилить" военный бюджет, а сам "Атаман" вскоре "утонет" в дрязгах и коррупционных скандалах, таких привычных для ВПК Незалежной.

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