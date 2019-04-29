Не потянут: как быстро "утонет" новейший украинский БТР "Атаман"

Судя по размещенным изображениям, "новинка" на самом деле является укороченной версией представленного в 2016 году БТР "Атаман". Если первоначально демонстрировалась четырехосная бронемашина, то "морпеховский вариант" станет только трехосным.

Сообщается, что его полная масса будет составлять 23,5 тонны. В качестве основного вооружения используется 30-мм автоматическая пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом, а также противотанковый управляемый комплекс "Барьер".

Модификации данного боевого модуля применены на БТР-3, БТР-4, а также печально известных бронекатерах "Гюрза-М".

Несмотря на такой солидный вес, бронирование позволит выдерживать 12,7-мм пули только в лобовой проекции.

Двигатель мощностью 558 л.с., а также автоматическая коробка передач будут импортными.

Пока не сообщается о том, какую скорость "Атаман" будет способен развивать по суше, а также, что очень важно для техники морской пехоты, по воде. Экипаж бронетранспортера -3 человека. Десант - до 6 бойцов.

Создание такого вида техники на Украине еще раз продемонстрировало, что уже имеющийся БТР-4М совершенно не годится для использования в морских десантных операциях, и отказ от него был правильным шагом со стороны Индонезии.

В то же время и необходимость разработки "Атамана" воспринимается скептически. Украинская морская пехота сравнительно малочисленна - всего лишь две бригады, и закупки специализированных машин для них не оправданы экономически.

К тому же существуют большие сомнения, что фирма, занимающаяся этой темой, способна довести ее, что называется, "до ума". Известно, что вначале эта компания собиралось переделывать в такие бронетранспортеры старые советские БТР-60ПБ. Однако данная инициатива не вызвала энтузиазма у командования ВСУ. Похоже, теперь они решили зайти с другой стороны.

Складывается мнение, что перед нами очередная попытка "пилить" военный бюджет, а сам "Атаман" вскоре "утонет" в дрязгах и коррупционных скандалах, таких привычных для ВПК Незалежной.