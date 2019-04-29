Новое правительство Испании будет коалиционным

Испанская социалистическая рабочая партия одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах в пиренейском королевстве, набрав 28,68 процента голосов. Народную партию - ее главного конкурента на протяжении десятилетий - поддержали почти в два раза меньше избирателей (16,7 процента), что стало для консерваторов худшим результатом в их истории. Однако праздновать победу социалисты пока не могут, ведь 123-ти кресел в 350-местном парламенте недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать кабинет министров, и они будут вынуждены искать союзников.

Испанские политологи отмечают, что иной кандидатуры на пост премьер-министра, кроме Педро Санчеса, фактически нет. Даже если объединить все правые партии в один блок (Народная партия, "Граждане" и "Вокс"), они получают только 147 мест (149, если добавить депутатов от "Наварра Сума"). Этого недостаточно, чтобы предотвратить возвращение лидера социалистов в Монклоа.

Наиболее вероятным представляется союз между ИСРП и коалицией левых сил "Унидас Подемос", вместе они занимают 158 кресел (немного не дотягивая до абсолютного большинства в 176 мест). Однако им понадобится поддержка других политиков, прошедших в парламент. Речь идет о представителях региональных партий националистического толка, в том числе каталонских, продвигающих идеи отделения региона от Испании. Если они все объединятся, то Санчес сможет рассчитывать на поддержку 199 депутатов, хотя при этом ему придется учитывать позиции остальных партий. Без сторонников независимости Каталонии этот союз собирает ровно половину всех парламентариев (175).

Также мог бы образоваться союз между социалистами и "Гражданами", вместе они получают 180 мандатов, но лидеры и той, и другой партии еще во время предвыборной гонки заявили, что никогда не пойдут на этот шаг. Конфликт между ними возник из-за позиции Санчеса по отношению к каталонским сепаратистам, с которыми он начал диалог. Лидер "Граждан" Альберт Ривера подобное считает недопустимым. И эта позиция позволила его партии почти догнать консерваторов по количеству депутатов в новом парламенте (57 против 66), после отставки Мариано Рахоя с поста премьера многие сторонники Народной партии перешли в лагерь "Граждан".

Интересно, что крайне правая "Вокс" получила гораздо меньше мест в парламенте, чем это прогнозировали эксперты, основываясь на опросах общественного мнения. 10,26 процентов голосов дали ей возможность занять 24 кресла. Три года назад уровень ее поддержки составлял лишь 0,2 процента, что естественно не позволяло ей войти в парламент страны. Успеха на политической арене она добилась лишь в конце 2018 года, пройдя в региональный парламент Андалусии (крайне правым это удалось впервые с 1976 года). Затем поддержка "Вокс" только росла. Результаты опросов, видимо, испугали левых и заставили их активизироваться.

Напомним, 28 апреля в Испании прошли внеочередные парламентские выборы. Испанцам предстояло выбрать 208 сенаторов и 350 депутатов. На эти места в законодательном органе претендовали 1318 и 4016 человек соответственно. Организация выборов обошлась бюджету в 139 миллионов евро. Безопасность обеспечивали 90 тысяч стражей порядка. Явка на выборы составила 75,75 процента, то есть своим правом голоса воспользовались 26,3 миллиона испанцев из 36,8 миллиона. По итогам подсчета 99,99 процента бюллетеней победу одержала ИСРП. За социалистов проголосовали 28,68 процента избирателей, что позволяет им занять 123 места в парламенте. Далее следует Народная партия, которую поддержали 16,7 процента избирателей. С таким результатом консерваторы могут рассчитывать лишь на 66 мест в парламенте (при 137 в 2016 году). На третьем месте "Граждане" с 15,86 процента (57 мандатов), на четвертом - "Унидас Подемос" с 11,95 процента голосов (35 кресел). На пятом - крайне правая "Вокс", за которую проголосовали 10,26 процента испанцев, что дает ей 24 места в парламенте.

В законодательный орган также прошли еще 9 региональных политических сил, самой влиятельной из которых оказались "Левые республиканцы Каталонии", представители которых займут 15 кресел в национальном парламенте. Остальные партии получили от 1 до 7 мест.

В сенате победа социалистов еще убедительнее, им досталось 121 место из 208. Консерваторы получили 56 кресел. За три года ситуация изменилась практически зеркально, в 2016-м Народная партия занимала 130 мест, а ИСРП - лишь 43. Остальные места в верхней палате парламента распределились между "Левыми республиканцами Каталонии" (11 кресел), Баскской националистической партией (9), "Гражданами" (4), "Наварра Сума" (3), "Вместе за Каталонию" (2), Социалистической группой Гомера (1) и "Бильду" (1).